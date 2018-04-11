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Принц и лишние, или Чужая свадьба для Терезы Мэй

17:1811.04.2018
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© AP Photo / Dominic Lipinski/Pool Королева Елизавета II приветствует Терезу Мэй в Букингемском дворце в Лондоне, 13 июля 2016 годаКоролева Елизавета II приветствует Терезу Мэй в Букингемском дворце в Лондоне, 13 июля 2016 года
© AP Photo / Dominic Lipinski/Pool
Конечно, при британском дворе всяких премьеров повидали. Но эта угрюмая дамочка – ни в какие Букингемские ворота. В общем, уже решено: на свадьбе принца будут только те подданные Ее Величества, кто с царем в голове. Что поделаешь, монархия.

Хроника, может быть, и светская, но ситуация для света уже хроническая. Терезы Мэй на свадьбе принца Гарри и американки Меган Маркл не будет. Во дворце и ее посчитали лишней на этом празднике жизни. "И" – потому что здесь, в отличие от церемонии принца Уильяма, на которой зарубежные лидеры были представлены в ассортименте, решили вообще обойтись без глав государств и правительств. Только узкий круг. Две тысячи гостей и все сплошь из благотворительных организаций. Поэтому ни Трампа, ни Обамы. 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления по Brexit во Флоренции, Италия. 22 сентября 2017
© REUTERS / Alessandra Tarantino/Pool
Косяк за косяком. Тереза Мэй теперь может расслабиться
Впрочем, с этими как раз понятно. Обама не настолько друг семьи, чтобы звать его даже когда он никто. А на свадебного генерала он совсем не тянет. Да и Трамп – как тот полковник, что хочет быть на каждой свадьбе женихом, а на похоронах – покойником. К тому же его позвать – что драку заказать, если учесть, как сильно хотят его видеть и ненавидеть подданные Ее Величества. Она и сама как-то сравнила обоих с вертолетом, что пролетел у нее над головой во время интервью. "Звучит, как Трамп или Обама", – подобрала на слух Елизавета Вторая сравнение к децибелам шума и назойливости.

А Мэй-то для нее совсем не звучит. Хотя, казалось бы, какая свадьба без баяна. Премьер-министру Великобритании лично поздравить наследника сам бог велел. Но не королева. Не очень-то и хотелось, дали понять в кабмине. Приглашения, мол, и не ждали. Правильно. Оно подразумевалось само собой. А вот, поди ты, чужая свадьба. Дело, конечно, молодое. Однако без бабушки точно не обошлось. Ну не сложилось у нее с этой угрюмой дамочкой с Даунинг-стрит. А ведь Елизавета на своем веку всякого премьерского люда повидала. Но эта – ни в какие Букингемские ворота. Куда уж ей в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке, где 19 мая совершится таинство брака. 

Королева-мать на самом деле имеет, что припомнить. Например, как Мэй, лишь назначенная премьером, высокомерно отмахивалась от августейших вопросов о Brexit'e. Ее "Brexit – это Brexit" звучало, как "брысь, не твое дело". Или как Мэй, чтобы стать второй раз премьером после провала на досрочных парламентских выборах, обманом выбила венценосное разрешение на формирование правящей коалиции. Она заявила о соглашении с Демократической юнионистской партией еще до того, как они обо всем договорились. Обида монарха была столь велика, что на тронную речь в парламент она беспрецедентно прибыла без короны и мантии. 

Королева Великобритании Елизавета II перед выступлением в Палате лордов британского парламента
© AFP 2018 / Leon Neal
Без царя в голове. По репутации британского премьера бьет все подряд
Тогда, правда, причиной демарша назвали еще более возмутительный прокол Терезы. Та назначила выступление Ее Величества перед депутатами в день традиционных скачек в Аскоте, которые Елизавета не пропустила ни разу. Вот она и приехала в "домашнем", чтобы не переодеваться, а с места – в карьер. В любом случае, никаких иллюзий относительно Мэй при дворе уже не испытывают. За ней прочно закрепилась репутация плохо воспитанной особы. Причем еще до того, как она словом и делом Скрипаля доказала, что не сторонник церемоний и этикета в принципе. Поэтому все закономерно. Принц и лишние. На свадьбе Гарри будут только те, кто с царем в голове.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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