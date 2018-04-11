У красной черты: удар по Сирии разрушит остатки глобальной стабильности

Дональд Трамп призвал Россию готовиться к удару США по Сирии. На самом деле готовиться должен весь мир. Последствия авантюры, к которой ведет своих союзников Вашингтон, непредсказуемы. Но они точно будут: мало не покажется.

Похоже, что консенсусное решение США и ряда их европейских и арабских партнеров нанести удар по Сирии принято. Дальше – дело техники. Подготовка к агрессии идет полным ходом. Американцы сосредотачивают в Средиземном море ударную группировку кораблей с крылатыми ракетами, Париж обозначил цели ударов, Саудовская Аравия заявила, что "поддержит союзников", есть информация о подготовительных действиях на военных аэродромах других государств Персидского залива. Европейское агентство авиационной безопасности выпустило сообщение об опасности полетов в восточной части Средиземного моря в связи с вероятными ударами по Сирийской арабской республике. Лондон пока подключиться отказывается и мнется, заявляя о необходимости дополнительных доказательств применения сирийскими властями химического оружия в Думе. Видимо, есть некоторое понимание, куда дело может зайти. Однако аргументация в нынешних условиях, когда реальные доказательства ничего не значат, так же как и их отсутствие, не очень убедительная. Прежде всего, для Вашингтона. Там просто в какой-то момент скажут: "надо, Федя, надо", и Федя послушно исполнит свой "долг" по защите сирийского народа от "жуткого тирана и убийцы". Последствия этой коллективной авантюры будут действительно малопредсказуемые, и с военной, и с политической, и с экономической точек зрения. Но они точно будут: мало не покажется.

Судя по утечкам из Белого дома, Дональд Трамп склоняется к варианту не разовой импульсивной акции, как год назад на сирийской авиабазе Шайрат, а массированной длительной операции. Видимо, с применением сотен крылатых ракет, авиации разного вида и других военных инструментов. Конечно, тут возникают невольные параллели и аналогии. Мол, американцы просто демонстрируют мускулы и берут "на пушку". Так ведь уже было в Северной Корее. США подгоняли к берегам этой страны авианосцы и все ждали удара буквально с минуты на минуту. Но в тот раз, что называется, рассосалось. И не в последнюю очередь в силу наличия у КНДР ядерного оружия, ущерб от применения которого по территории Соединенных Штатов просчитать не представлялось возможным. У Сирии никакого ядерного оружия нет. Значит, этот риск априори отсутствует. Есть, правда, другие угрозы. В первую очередь, связанные с Россией, которая заявила о молниеносном и неминуемом ответе в случае, если пострадают российские военные. А российские военные советники, что не секрет, находятся не только на базах Тартус и Хмеймим. И в случае массированного удара по сирийской территории вероятность того, что они "попадут под раздачу", становится весьма и весьма существенной. России в этих обстоятельствах не останется ничего другого, как защищать своих граждан. Отсутствие ответа в Вашингтоне будет квалифицироваться как капитуляция, которая, вне всяких сомнений, вызовет новый шквал антироссийских инициатив. Это просто англосаксонская традиция – добивать давшего слабину противника. Ничего личного.

Но ведь и США теперь деваться практически некуда. После несостоявшегося по маловразумительным причинам удара по КНДР над Вашингтоном стали подтрунивать. Мол, "понты колотят", а реально действовать трусят. Если предыдущий сценарий повторится в Сирии, это, конечно, больно ударит по американскому реноме крутых, решительных и бескомпромиссных парней. А имидж в современном мире значит очень много. Именно имидж, а не какие-то романтические благоглупости. Антиасадовская коалиция во главе с США намерена решить одним махом сразу несколько проблем: сменить сирийскую власть и попытаться исключить из игры Россию и Иран. Кстати, в случае нанесением ударов по иранским объектам в Сирии к операции активно подключится Израиль, решая собственные проблемы. В Израиле уже заявили, что не позволят Ирану закрепиться на сирийской территории. Тегеран, в свою очередь, пообещал в случае чего ответить еврейскому государству. Вырисовывается очень тревожная перспектива более или менее масштабной войны. А не гибридной "войнушки". Стоим, что называется, у грани.

Геополитические и экономические интересы государств никто не отменял. Но фактор Трампа, судя по всему, становится решающим в возможной большой драме. Удар по Сирии, которой покровительствует Россия, позволит ему одним махом снять с себя все смертельно замучившие и мешающие ему работать и жить обвинения в сотрудничестве с Москвой. Да и в целом такое решение продемонстрирует миру серьезность, значительность 45-го президента США. А Америке – то, что она не ошиблась со своим выбором лидера. Однако здесь, в России, уже как-то не хочется больше пить за Трампа разные шипучие напитки и видеть в нем ее тайного, хорошо законспирированного друга. Невольно в сто первый раз задаешься риторическим и, в общем-то, бессмысленным вопросом: а может, лучше бы победила системная Хиллари Клинтон, которая, разумеется, придерживалась бы антироссийской, но на порядок более предсказуемой линии? Но история, приходится вновь констатировать, не знает никаких "если бы да кабы". Имеем, что имеем. В том числе попранную, практически растоптанную систему международного права. О дивный новый мир!

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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