"А чем докажешь?" Лондон не спешит вступать в сирийскую войну

Терезе Мэй нужны доказательства по поводу реальности применения химоружия. Нет, речь не о России и не о ее якобы причастности к "делу Скрипалей". Британии понадобились доказательства, что в Сирии действительно было применено химическое оружие. И не потому, что Британия решила вдруг докопаться до правды, перестать обвинять абы кого и перейти к взвешенной политике. Вовсе нет. Просто в этом случае от нее требуется уже заявить о готовности принять активное военное участие в кампании против Сирии.
Хотя британцы всегда охотно присоединялись к любой авантюре США. А сейчас, видимо, время совсем неподходящее – проблем и так достаточно, один Brexit чего стоит. И сразу потребовались доказательства: нужно время, чтобы все обсудить и обдумать.
Это над Россией смеются, когда она призывает предоставить хоть одно доказательство того, что Скрипалей вообще кто-то пытался отравить каким-то газом. И над обвинением в адрес России не надо думать и минуты: заявить, что она виновна во всем на свете, можно одновременно с публикацией новости об отравлении бывшего британского шпиона – и никакие анализы и экспертизы для этого не нужны. Сидя в кабинете, шашкой махать не сложно. А вот когда пора отправлять солдат, уже есть, над чем задуматься.
Наверное, объяснить британской общественности, для чего это нужно, будет немного сложнее, чем состряпать "дело Скрипалей". Там декорации уже будут подороже. И уже слово "доказательства" не кажется таким смешным. И на слово своим партнерам уже никто не хочет верить.