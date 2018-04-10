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Игра "в Чапаева", или Третью мировую заказывали?

17:1110.04.2018
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© AP Photo / Evan VuccПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме. 9 апреля 2018Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 9 апреля 2018
© AP Photo / Evan Vucc
Интересно, к чему же Белому дому дополнительное время на раздумье по Сирии? Может, Трамп рассчитывал увидеть в Думе что-то реальное, но получил явную халтуру и растерялся? Или его, профессионального шоумена, все-таки смутило качество "продукта"?

Вместо эпиграфа. Уж сколько раз твердили миру, что ложь гнусна, вредна, но только все не впрок. И "каски белые" для черных дел найдут свой уголок.

"Тихо, граждане! Чапай думать будет!". Вот когда эта фраза звучала в нашем фильме, ей верили. А когда Трамп сказал, что думать будет, это сразу показалось слишком сомнительным. Как и повод, по которому он решил напрячь извилины. Он же когда еще предупредил, что ответит конкретно и рьяно на химатаку в Сирии? Когда нужные ему люди для этого ответа лишь начинали свозить массовку. Стало быть, уже тогда знал, как покарает Дамаск и его союзников. Так к чему же эти 24-48 часов на раздумье? Не иначе, чтобы как в кино. С ожиданием. Драматично, напряженно, под попкорн. 

Американская военная техника на севере Сирии. 4 апреля 2018
© AP Photo / Hussein Malla
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Вряд ли, конечно, он смотрел "Чапаева", но играть собирается именно в него. Когда есть только черное и белое. И если "белые каски", то все остальное – это "ужасный Асад". Так, собственно, и было по сценарию. Но вдруг – это время на размышление. Может, он рассчитывал увидеть в Думе что-то реальное, но получил откровенную халтуру и растерялся? Или его, профессионального шоумена, все-таки тоже смутило качество "продукта"? Ну, хотя бы, почему в кадре только дети и почему их так мало? 

Потому что дети – это до слез. Потому что больше не нашли. Потому, в конце концов, что павильон – не резиновый. Объяснят ему, если захочет знать правду. Не захочет. Его же правда тоже никому не нужна. А он из кожи вон лезет, чтобы доказать, что хуже президента США у России еще не было. Но в офисе его адвоката все равно проводят обыск, чтобы найти связь Трампа с Москвой. "Что же мне еще сделать, чтобы вы мне поверили?", – как бы спрашивает он у истеблишмента. "А ты накажи Путина за Асада, тогда посмотрим", – как бы советуют ему. Причем именно "посмотрим", а не простим. 

И смотреть, судя по всему, будет на что. Ведь понятно теперь, почему они так торопились выслать наших дипломатов и ввести санкции против ведущих наших компаний. Чтобы не оставить себе иных вариантов, кроме военных. А экстренный Совбез ООН для того и нужен был, чтобы ничего не изменить и тем самым предоставить им повод действовать самостоятельно. Россия, правда, спутала карты своим отдельным заседанием. И это было настолько неожиданно, что они не успели меж собой договориться. Британский полпред Пирс, не получив новые вводные, даже поддержала предложение Москвы провести в Думе независимое расследование ОЗХО. 

Самолеты ВВС США
© REUTERS / Shawn Nickel
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Потом знающие люди ей объяснили, что нечего там искать. И что не для того это все задумывалось, чтобы разоблачалось. Опять же ракетный эсминец США с кучей "Томагавков" – уже в 100 километрах от российской базы в Тартусе. Не для того же, чтобы ему сказали: подождет ваша куча. Другое дело, что это наш старый знакомый "Дональд Кук". Тот, что уже дважды – в Черном море, затем на Балтике – спасался бегством. У них что, больше послать некого? Или решили, будто плавали – знают. Так не знают же. 

Что они тогда видели – только свою жизнь перед глазами. Все остальные их приборы наши "сушки" подавили. Теперь же, если по-настоящему, они даже этого не успеют увидеть. Так стоит ли рисковать? Трампа склоняют к тому, что "да". Хотя в его положении может быть лишь одна причина для военного обострения. Довести ситуацию до такого состояния, чтобы о его личной встрече с Путиным даже американский истеблишмент взмолился бы. Но хватит ли Трампу 48 часов, чтобы до этого додуматься? А главное – хватит ли ему ума, чтобы до этого не доводить?

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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