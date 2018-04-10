Хоть изолентой обмотайте – изолировать Россию невозможно

Белый дом посоветовал американским болельщикам "дважды подумать", прежде чем ехать на ЧМ-2018. Те, судя по всему, подумали – может быть, и дважды. И кинулись заказывать билеты на Чемпионат.

Как бы ни пытался Запад изолировать Россию, она остается открытой – и для переговоров, и для гостей, причем в том числе с того же Запада. Даже в Крым, который для Запада остается весьма сложным вопросом, с интересом едут. Европейские делегации стали там уже привычным делом: общественные деятели и политики разных уровней приезжают и удивляются, насколько велика разница между картиной, которую изображают их СМИ, и реальным положением дел.

Сейчас полуостров готовится встречать участников Ялтинского международного экономического форума, и среди них по меньшей мере 300 иностранцев: это и бизнесмены, и политики. Причем процесс подтверждения участия еще продолжается

Хотя и эта цифра уже больше, чем показатели прошлого года, когда приехали 200 гостей из 46 стран. И это несмотря на давление европейских правительств и попыток Украины застращать всех своими санкциями.

Кажется, эффект получается обратным. Так же, как и с американскими футбольными болельщиками. Администрация США призывает их "подумать дважды" и пугает неизведанными угрозами: возможными терактами и дипломатическим кризисом, который США сами и спровоцировали.

Но болельщики, видимо, подумали – может, и дважды – и решили сами проверить, действительно ли все так страшно. Пока их группа на Чемпионате мира обещает стать самой многочисленной – граждане США уже купили 16 462 билета. При том, что их команда вообще не принимает участия.

Может, конечно, это хитрый план американских спецслужб – купить билеты и не прийти, чтобы потом посмеяться над полупустыми трибунами. Но, во-первых, процедура продажи была весьма прозрачной, вряд ли там были возможны какие-то спекуляции. Во-вторых, чемпионат пройдет в 11 городах на огромных стадионах и отсутствие даже 16 тысяч болельщиков в течение месяца вряд ли создаст какой-то резонанс. И, в-третьих, западная антироссийская пропаганда сейчас на таком уровне, когда никто не пытается придумывать сложные схемы и благовидные предлоги.

Так что, похоже, американцы просто не вняли угрозам своего Госдепа и решили воспользоваться возможностью приехать в эту страну, которую в Штатах изображают средоточием зла.

Так что изоляция России, как и многие другие явления, существует исключительно в виртуальном пространстве. Реальность же совсем другая.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik