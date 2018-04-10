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Наше дело предупредить: удар США по Сирии приведет к чудовищным проблемам

13:5210.04.2018
(обновлено: 13:54 10.04.2018)
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© REUTERS / Shawn NickelСамолеты ВВС СШАСамолеты ВВС США
© REUTERS / Shawn Nickel
Россия столкнулась с правовым и геополитическим беспределом в очень тревожных масштабах. США и их союзники перешли красную черту, за которой факты и объективность не играют никакой роли. Нам, конечно, есть чем ответить. Но лучше бы они сами одумались.

Вашингтон столкнется с тяжелыми последствиями в случае применения силы против Сирии, где по приглашению законного правительства страны находятся российские военные. Об этом во время созванного по инициативе России заседания Совбеза ООН заявил российский постпред при организации Василий Небензя. По его словам, до американской стороны эта информация уже доведена "по соответствующим каналам". Понятно, что прежде всего по дипломатическим и военным. Небензя также призвал Запад "поумерить ястребиную риторику" и прекратить безрассудные действия, которые ставят под угрозу безопасность в мире, приведя в пример военные авантюры в Югославии, Ираке и Ливии. По справедливому замечанию российского дипломата, Запад никто не уполномочивал брать на себя роль мировых жандармов и, одновременно, следователей, прокуроров, судей и палачей. 

Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
"Игра на грани фола". Политолог о стратегии США в Сирии
Эти слова, по идее, должны попасть не в бровь, а в глаз, если бы мы жили в устойчивой системе международных отношений и хотя бы минимального уважения взаимных интересов. Проблема в том, что глаза закрыты. Либо же прикрыты бронированными солнцезащитными очками, через которые ничего невозможно увидеть. США и их союзники, подобно слонам в посудной лавке, буквально громят хрупкий, неустойчивый баланс, сложившийся после холодной войны. По сути, во всеуслышание объявляется, что больше нет никаких писаных и неписаных законов, и Запад намерен играть в игры, которые ему взбредут в голову в любой момент. Все остальные в этой "системе координат" – досадные помехи или бесправные наблюдатели. Концепция такова. Другой вопрос, насколько она опасна для мира и согласятся ли страны или группы стран с такой постановкой вопроса. Но Америка и во многом Европа решили идти ва-банк. Напролом. 

Можно сколько угодно рассуждать о том, что Трамп тайно симпатизирует России и в глубине души готов с ней "поладить". Просто еще не время, надо подождать. Мол, ему внутриполитическая ситуация мешает, которая скоро обязательно изменится и тогда американский лидер споет свою "лебединую песню". Такая точка зрения до сих пор популярна у некоторых политологов. Но реальная жизнь, а не столь же бесконечные, сколь и бесплодные рассуждения, показывает обратное. Обама по сравнению с Трампом был просто душкой. Все-таки Барак был политиком, а Дональд им не был и так и не стал. Его стиль – прямолинейность и сила, помноженные на личную экстравагантность и неординарность. Гремучая, надо сказать смесь. 

Именно сейчас Россия столкнулась с абсолютным правовым и геополитическим беспределом в очень тревожных масштабах. Предыдущие годы фактически были подготовкой к настоящей атаке, эдакой гибридной войной лайт-уровня. Новые санкции оказались по-настоящему болезненными: и для крупнейших компаний, и для национальной валюты. Перед правительством во весь рост встала незаурядная задача замещения схлопывающихся экспортных возможностей и развития внутреннего рынка, потребления. Но это еще полбеды. США, а вместе с ними Великобритания, Франция и западные страны масштабом поменьше, договорились о разнонаправленных системных усилиях, которые должны сойтись в одной временной точке. Она как никогда близка. Цель понятна: прилепить к России ярлык "страны-изгоя" и попытаться лишить ее политического и экономического потенциала, хотя бы частично. Именно поэтому параллельно возникли абсурдное дело Скрипалей, очередной грубый фейк о химатаке в Сирии, эти самые новые санкции, которые, кстати, в скором времени будут еще больше расширены, обвинения в атаке на западные демократии и многое другое. В этой логике и на Украине можно ожидать очередной большой провокации.    

Эсминец ВМС США Donald Cook
© Фото : U.S. Navy photo by Chief Journalist Mate Alan J. Baribeau
Мнение: США создают в Сирии такую ситуацию, чтобы можно было обвинить РФ
Ну а пока Дональд Трамп взял паузу и размышляет, чем и как ответить на мнимую химатаку в Сирии. И здесь, как представляется, дело обстоит очень плохо. Если он не вполне отдает себе отчет, что речь идет о заурядной фальшивке – прискорбно. Глава сверхдержавы должен быть очень разборчив. А если понимает – еще хуже. Это значит, что США и их готовые ко всему союзники перешли красную черту, за которой факты и объективность вообще не играют никакой роли. Ни малейшей. Это прямой путь к большому конфликту. Опрошенные одним из крупнейших западных агентств эксперты допускают, что "удары возмездия" могут быть нанесены по аэродрому Хмеймим в сирийской провинции Латакия, где базируются российские ВКС. Понятно, что это всего лишь экспертная оценка. Однако США уже подгоняют к берегам Сирии свои эсминцы, вооруженные крылатыми ракетами. Один уже там, другой на подходе.   Париж, Лондон и некоторые арабские партнеры выразили солидарность с "большим боссом": мол, надо отвечать и Асаду, и "прикрывающим" его русским. Это очень и очень тревожно при учете того, что Минобороны России ранее предупреждало: в случае опасности будем сбивать и ракеты, и их носители. Раз заявление сделано, надо ему соответствовать. Как всегда, остается надеяться на проблески здравого смысла у западных "партнеров" России. Но с его наличием в последнее время просто катастрофа. 

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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