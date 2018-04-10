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Мы вам писали, не отпирайтесь: Тереза Мэй засветилась в Генпрокуратуре РФ

10:0210.04.2018
(обновлено: 10:03 10.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Отказываться от сотрудничества, играть в молчанку, а если говорить, то только обвинительные речи в адрес России. Этому премьер Великобритании научилась в пору службы министром внутренних дел и теперь демонстрирует навыки в "деле Скрипаля".

Россия во всем виновата и точка. Таков "оселок" Терезы Мэй, на котором она оттачивает свой характер еще с тех времен, когда была назначена главой британского МВД. От предшественников на этом посту кремень-женщина приняла традицию не соблюдать Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Во всяком случае – в отношениях с Россией, о чем свидетельствует опубликованная Генпрокуратурой РФ переписка с "госпожой Терезой Мэй – министром внутренних дел Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. 21 октября 2016 года
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Политолог: "гонимые" для Лондона – политический капитал

Эти документы, связанные с делами Бориса Березовского и Александра Литвиненко, многое объясняют в сегодняшней позиции Лондона по "делу Скрипаля". Во-первых, судя по ним, Россия более 20 раз безрезультатно обращалась к британскому МВД с просьбой о защите фигурантов российских уголовных дел, проживающих в Великобритании. Во-вторых, как заявили представители российской Генпрокуратуры, британские "компетентные органы" отклонили уже 60 из 83 запросов России о выдаче своих граждан, причастных к преступлениям на родине.

Однако отказ от сотрудничества со стороны Великобритании отнюдь не подразумевает бездействия. Напротив, всякий раз он означает очень даже активную деятельность Лондона, причем по одному отработанному сценарию. Какой-нибудь гражданин – из тех "фигурантов", которых Россия 20 раз просила защищать в Великобритании, – вдруг становится жертвой, вокруг которой накручиваются бездоказательные обвинения против России же. И неважно, что с этим человеком происходило: собирались ли его будто бы убить, как Бориса Березовского в 2003 году, отравили ли его до смерти, как Александра Литвиненко в 2006-м, или "траванулся" он только чуть-чуть, как сейчас Сергей Скрипаль, уже идущий на поправку. Тут главное другое: подать персону как помеху действующей в России власти. Затем обвинять эту власть в ужасном преступлении на территории королевства. И ни в коем случае не приводить доказательств: вот эта деталь – золотое правило лондонской игры. 

Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери
© AP Photo / PA/Andrew Matthews
"Ставки высоки". Эксперт объяснил логику Лондона в "деле Скрипалей"

Отказаться от "игры" Великобритания не в силах. Поэтому-то и не выполняет обязательства Европейской конвенции о взаимной правовой помощи, и никого выдавать России не собирается. Наоборот, это очень хорошо – иметь "в кармане" как можно больше фигурантов разных российских криминальных дел (которым легко придать политический окрас). Их ведь можно в нужный момент достать из "кармана", посадить куда-нибудь на лавочку в парке, ну и так далее, а потом натравить на Москву мировую общественность и до посинения требовать антироссийских санкций. 

Так рачительный рыбак заранее накапывает червей в жестянку и хранит их на всякий случай – вдруг завтра рыбалка, а у него и наживка есть. Черви в Лондоне, может быть, и жирные, только рыболовные крючки, на которые можно подцепить "русский балычок", сыплются от ржавчины. Да и балычок давно не дурачок.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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