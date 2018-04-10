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Как столица СССР не стала ни Сталинодаром, ни Ильичом – и почему

07:0010.04.2018
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© РИА Новости / Георгий ПетрусовПерейти в фотобанкПлощадь им. В. И. Ленина в СталинградеПлощадь им. В. И. Ленина в Сталинграде
© РИА Новости / Георгий Петрусов
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Москва вполне могла бы носить другое название. А может, и не одно. Примеров – масса. Например, Рыбинск успел побывать и Щербаковым, и Андроповым.

В этот день, …лет назад

Десятого апреля 1925 года город Царицын был переименован в Сталинград. 

С 1961 года – Волгоград. Понятно: боролись с культом личности и преодолением его последствий.

Интересный оксюморон: именно большевистская идеология отрицала выдающуюся роль личности в истории. Дескать, главная движущая сила – это "гегемон", то есть пролетариат. И те же большевики потом в чисто восточном стиле возвели культ личности в квадрат. Начали с Ленина – построили ему мавзолей навроде древних пирамид. Щусев ведь изначально и хотел, чтобы мавзолей был пирамидальным. А потом пришло время Сталина. 

Кстати, есть и сейчас инициативная группа, которая добивается возвращения городу на Волге имени Иосифа Виссарионовича. Аргумент такой: Сталинградская битва, Сталинград – это символ победы. Логика в этом, несомненно, есть.

Ну, то, что Петроград после смерти Ленина был переименован в его честь, знают все. Всего через пять дней после кончины вождя мирового пролетариата. 

Но ведь это еще не все! Переименовать хотели и Москву. 

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Очередь в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади
В феврале 1927 года партийные и государственные деятели думали-думали – и "придумали": переименовать Москву в город Ильич. Да не просто так чесали языками, а написали ходатайство к "всесоюзному старосте" Михаилу Калинину. Впрочем, последнее слово осталось за Сталиным, который посчитал, что два крупнейших в СССР города в честь Ленина – это будет перебор. Злые языки уже много позже говорили: дескать, нужно было просить, чтобы Москву переименовали в честь другого вождя. А то поэтому, наверно, и Дворец Советов так и не построили. Его же должна была венчать колоссальная фигура Ленина, а надо было предложить, чтобы на дворце стояла совсем другая скульптура. 

Вообще-то, как мне кажется, проект Дворца Советов "убили" не война или строители, а синоптики. Они говорили, что в Москве бывает облачно более 250 дней в году. И фигуру Ильича большую часть времени москвичи и гости столицы смогут наблюдать лишь по пояс. Причем по пояс снизу.

Конечно, переименования бывают и уместны. Например, станция Обираловка стала городом Железнодорожный. В этом есть смысл. Или, например, после революции разрешили менять фамилии – тоже понятно. Ну, кому хочется ходить с фамилией Лакеев? Понятно, скажем, почему Калининград никогда не станет Кенигсбергом: чтобы ни у кого не было ни малейшего повода. Или – предлога. А Павловск на Слуцк? Каково?! Тем паче, что в Белоруссии есть такой город. А Лигово на Урицк? А Исаакиевскую площадь на площадь имени Воровского? Да чего уж там! Мелковато как-то. Сразу бы уж назвали: проспект имени Сарданапала!.. А сколько всяких было улиц с именем Карла Маркса!.. А ведь Маркс, помимо всего прочего, был еще и, если так можно выразиться, воинствующим русофобом. Именно русофобом, а не просто идейным врагом Российской империи. Почитайте внимательно труды этого классика.

Между тем, именем Сталина Москву действительно предлагалось назвать. Попытка переименования случилась в 1938 году. На сей раз столицу хотели назвать Сталинодаром. С инициативой выступил бывший народный комиссар внутренних дел (перекинутый потом на водный транспорт) Николай Ежов. С его стороны это был типичный подхалимаж. Он чувствовал, что в кресле наркома ему долго не продержаться. И вся эта возня с переименованием нужна была ему для того, чтобы попытаться спасти собственную шкуру.

По указанию Ежова был подготовлен проект о переименовании. К нему были приложены многочисленные пожелания трудящихся. Какая-то почитательница вождя написала даже стихотворение о прекрасном городе, которое Сталин дал людям в дар, и зарифмовала этот "дар" с новым названием Москвы. И на этот раз Иосиф Виссарионович выступил категорически против переименования. А Ежова вскоре сняли с  должности наркома и расстреляли. 

© РИА Новости / Валерий Мельников
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Возложение цветов к могиле Иосифа Сталина у Кремлевской стены. 5 марта 2018
Еще одна попытка переименования Москвы была предпринята после победы в Великой Отечественной войне. Понятно, что опять хотели назвать именем верховного главнокомандующего и генералиссимуса. И, как водится, были многочисленные пожелания трудящихся, но до официального документа дело опять так и не дошло. 

Последняя (хотя последняя ли?) попытка переименования Москвы была предпринята сразу же после смерти Иосифа Виссарионовича. Но опять не судьба: партийной элите было не до этого – делили власть. 

И еще. Жили-то в советские времена в основном небогато, даже временами и вовсе голодновато. А денег на переименования не жалели. А ведь суммы-то выходили немалые. Но тут, как говорится, ничего не поделаешь: "в связи с многочисленными обращениями трудящихся"…

Автор Владимир Бычков

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