Ход конем: шахматы хотят подвести под американские санкции

США своими санкциями не только пытаются навредить людям, компаниям и странам, но и создают крайне удобную отговорку на все случаи жизни. Под предлогом санкций можно, например, избавляться от неугодных. И, как оказалось, не только в политике и экономике.

Политику часто сравнивают с шахматной партией. Общего, конечно, много, но в великой настольной игре в отличие от современной политики все же продолжают придерживаться правил. Невозможно представить, например, ситуацию, когда соперник еще до начала игры грозится отобрать у вас фигуры или запретить им перемещаться по доске, если вы не сдадите ферзя. Как ни странно, в Международной шахматной федерации (FIDE) нечто подобное возможно, там, похоже, больше политики, чем игры по правилам. Президентский совет этой организации призвал своего главу Кирсана Илюмжинова уйти в отставку. Повод – якобы FIDE испытывает серьезные трудности с доступом к финансам из-за того, что Илюмжинов значится в санкционном списке Минфина США. Да и вообще – это, мол, репутационный ущерб.

Сам президент FIDE ни в какую отставку не собирается. Он поставил шах и мат тем, кто распускает слухи о блокировке счетов федерации. В феврале несколько западных СМИ сообщили, что счета FIDE в швейцарском банке будут заморожены из-за того, что россиянин попал под санкции. Кирсан Илюмжинов сделал "ход конем": он подал в суд на издания за клевету, и один из исков уже выиграл . Кстати, по словам Илюмжинова, никакой блокировки средств не было и нет, все финансовые обязательства спортивная организация выполняет в срок и в полном объеме. Но FIDE этого мало. То ли там пытаются обезопасить себя всеми возможными способами от гипотетического недовольства США, то ли просто хотят сменить президента, а санкции – лишь удобный повод. И это при том, что в Международную шахматную федерацию входят 188 стран, и лишь одна из них включила Илюмжинова в черный список. Такая вот многоходовочка.

Кирсан Илюмжинов, тем не менее, не сдается. Он намерен снова баллотироваться на пост главы федерации в октябре и обещает теперь объездить десятки стран, чтобы не только заручиться поддержкой национальных федераций, но и донести идею абсурдности санкций США. Партия продолжается…

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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