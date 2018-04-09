Говорят, демонтировать "отравленные" здания в Солсбери – проще и целесообразней, чем искать в них остатки нервно-паралитического вещества. Тем более если их там нет. Как и той самой кошки, которой, между прочим, в комнате тоже нет.

С глаз долой из сердца вон, или Как Британия зачищает следы Скрипаля Your browser does not support HTML5 audio

"Пьяный врач мне сказал, что тебя больше нет. Пожарный выдал мне справку, что дом твой сгорел". Пусть не совсем так, как в песне поется, но где-то в этом направлении Британия и работает. "Скандал в Солсбери" стремительно скатывается в эндшпиль. Если, конечно, об этой примитивной английской комбинации можно рассуждать в шахматной терминологии. Апелляция к высоким художественным жанрам – а ее в последнее время было в избытке – тоже уже вряд ли уместна. После выздоровления папы Скрипаля самая подходящая литературная форма для его истории – это анекдот. Комедия фраз и положений, которые вовсе не нуждаются в аналитике.

И ведь небольшой городок, а какой простор для творчества. На этот раз в нем вспомнили о тех, о ком в антироссийском бреду как-то сразу не сообразили. Собственно, о гражданах Солсбери. О тех самых зеваках, что безо всякой химзащиты глазели на "гуманоидов" в кислотных костюмах, которые пытались наковырять хоть что-то похожее на улики. Ну, или делали вид, что пытались. Ради безопасности горожан власти решили избавиться от коттеджа Скрипаля, ресторана и паба, куда он с дочерью заходил перед тем, как попасть на скамью в парке. Ее, кстати, в неизвестном направлении увезли еще раньше. Теперь подумали, а не прикрыть ли им всю эту лавочку.

Это Украина спилила простреленные деревья на Майдане только через год после переворота. А Британия на то и с историей, чтобы соображать быстрее. Говорят, демонтировать "отравленные" здания – проще и целесообразней, чем искать в них остатки нервно-паралитического вещества. Тем более если их там нет. Как и той самой кошки, которой, между прочим, в комнате тоже нет. И кота с морскими свинками. Но их – совсем. Поэтому, видимо, в правительстве еще не определились: снести эти "ядовитые" строения или тоже сжечь, как домашних питомцев Скрипаля. Ведь как хорошо с теми получилось. Опять же, почти как в анекдоте: нет ножек – нет и следов.

А пока будут думать, что предпочесть – таран или огнемет, обнесут все места, где был Вася, в смысле, были Сергей и Юлия, трехметровым забором. Все-таки знают британцы об этом своем А-234 что-то такое, чего не знает никто. Например, что он действует только через какое-то время, иначе они сразу бы окружили этим самым забором все подозрительные объекты, а не провели бы по их периметру ленточку. Или то, что газ этот выше трех метров над землей не поднимается. Или то, в конце концов, что не газ это вовсе, а гель. Им, как пишет The Mail on Sunday, и обмазали ручку входной двери в дом Скрипаля. Оттого отец и пострадал сильнее дочери, что первый за эту ручку взялся.

А полицейский выписался через считанные дни, надо полагать, потому что не брался за нее вообще. Ему, кстати, должно быть обидно. Тоже ведь лицо, измученное "новичком", а перебраться в США ЦРУ предлагает лишь Скрипалям. Мол, теперь только там они почувствуют себя в безопасности. Звучит как минимум двусмысленно, поскольку можно же понять, что в безопасности и от Британии. Для них переехать в Штаты, наверное, лучше, чем в Портон-Даун. Тем более что им обещают там сменить фамилию. Скажем, на фамилию Родченков. И пластику делать не обязательно. По крайней мере, Скрипалю-старшему. И так понятно, что они для них на одно лицо.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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