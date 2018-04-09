"Дело Скрипаля" рассыпается на глазах у всего человечества. И только прямое участие в нем мешает Западу признать провал этой истории. Но ведь задачу доказать, что Россия – враг всего живого, никто не отменял. А где это еще сделать, если не в Сирии?
Былое и Дума. После неудачи с "новичком" Запад взялся за старое
То ли Скрипаль был у них на разогреве. То ли они после него – на расслабоне. Но решили они, что хитровыдуманные. Значит, даже если город называется Дума, думать не обязательно. Есть же шаблон. А времени нет. Еще чуть-чуть и здесь тоже совсем не останется "правильных" террористов. И как тогда объяснять очередную "химатаку" Асада? А так все сошлось, как и год назад. Опять апрель. Снова "бомба с ядом". Постановочное видео среди "отравленного населения". И как венец – удар по сирийской авиабазе Т4 в Хомсе. И неважно, Штаты это или союзный Израиль. Главное, есть повод – есть наказание.
Именно о такой последовательности Россия и предупреждала мир все последнее время едва ли не ежедневно. И то, что сразу за ракетным нападением на аэродром последует наступление остатков ИГ* на правительственные позиции, тоже не удивило. И это здесь проходили. Тем не менее, рецидив. А чего мудрить? "Дело Скрипаля" рассыпается на глазах у всего человечества. И только прямое участие в нем мешает Западу признать провал этой истории с "новичком". Но ведь задачу доказать, что Россия – враг всего живого, никто не отменял. А где это еще сделать, если не в Сирии?
А где это сделать в Сирии, если не там, где еще кучкуются "карманные" боевики? Поэтому, собственно, былое и Дума. Чего бы и не взяться за старое, если оно всегда под рукой. То, что самому Асаду это не с руки, в расчет не берется. Вопрос, зачем ему "химичить", если он и так успешно выкуривает экстремистов с помощью физической силы, может возникнуть лишь в свободной от ненависти к нему голове. Среди его врагов такой нет. Зато в каждой – только и мысли о том, что как раз 8 апреля в этот последний оплот боевиков в Восточной Гуте подогнали сотню автобусов для вывоза их самих и членов их семей.
Тут-то "Белые каски" и сообщили о "страшной атаке на мирных граждан". Неизвестно, как насчет граждан, но "боевой хлор" в информационном состоянии "убивает" сразу нескольких зайцев. Отвлекает внимание от конфуза в Солсбери. Подбрасывает новые как бы факты того, что Россия и яд – это синонимы. Срывает освобождение территориально самого близкого к Дамаску анклава террористов. Заставляет Трампа пересмотреть решение о выходе из Сирии. Во всяком случае, кажется, что примерно так и должны были рассуждать организаторы этой инсценировки.
Как Тереза Мэй с месяц назад. Или Россия несет прямую ответственность, или Россия утратила контроль. В такую парадигму Лондон пытался загнать и историю со Скрипалем. Не получилось. Поэтому Запад переносит планку обвинений на другую высоту. И вот уже Джонсон требует международно наказать за Думу Москву и Дамаск. И вот уже Трамп клянется в этом. Ничего нового. Хотя кое-что изменить и не мешало бы. Например, название сирийской авиабазы. Ее следует переименовать из Т4 в Т9. Чтобы как функция на мобильном телефоне. Из любого набора букв она тоже безошибочно складывает единственное правильное слово – "провокация".
* Террористическая организация, запрещена в России
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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