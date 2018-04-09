Санкции начинаются с вешалки: США давят на Россию в новых декорациях

В США опять придумывают новые санкции против России. Для обвинения целой страны хватает уже одной записи в Twitter. А скоро, может, начнут обходиться и без этого.

США хотят ввести новые санкции против России после сообщений о неких "химических атаках" в Сирии. Кто-то где-то в блоге написал о том, что сирийская армия якобы применила химическое оружие в городе Дума в Восточной Гуте. Американский президент безапелляционно ответил в Twitter: виноваты Россия и Иран, которые поддерживают Башара Асада (сирийского президента Трамп назвал "животным").

И уже готовы предложения по новым санкциям. При том, что на месте никто из благонадежных экспертов не был, даже факт самой атаки не подтвержден, не говоря уж об определении ответственных. То есть, законам логики происходящее не поддается. Но вот так, в несколько кликов, повышен градус отношений. Войну можно вести, вообще не выходя из комнаты, не нужно даже устраивать настоящих провокаций – можно об этом просто написать, и если у тебя много читателей, информация мгновенно разнесется по миру и мало кому придет в голову ее проверить. Как ни странно, воспитанная газетами вера в печатное слово до сих пор жива.

Ведь и многие британцы верят в то, что Скрипалей отравила Россия: ведь им сказали, что больше некому. При этом ни самих Скрипалей никто не видел, ни результатов анализов, теперь, возможно, даже на их дом никто не сможет посмотреть (дом то ли стеной обнесут, то ли и вовсе снесут), а скоро, говорят, и от своих личностей они откажутся – как будто и не было никаких Скрипалей.

Скандал, тем не менее, есть. А затраты, опять же – только на забавные зелено-желтые костюмы ответственных сотрудников – даже на редкий страшный газ никому не пришлось тратиться.

Кажется, скоро санкционная кампания должна выйти на новый уровень, еще менее затратный. Упала матрешка на голову европейцу – нужно вводить экономические ограничения. Россиянин неправильно употребил английский фразовый глагол – разорвать все отношения за оскорбление национальной чести.

Со временем вообще, наверное, можно будет и фантазию не напрягать, просто завести традицию: такого-то числа каждого месяца вводить новые санкции против России. Сейчас уже все обстоит примерно так, только обставлено очень уж пафосно. За всем этим спектаклем ничего не стоит , а санкции, как недавно напомнили в МИД, были и до Скрипалей, и до Украины. "Игра такая – "дави Россию"".

Хотя, возможно, если западные страны избавятся от этих декораций и перестанут придумывать поводы для новых санкций, им просто станет скучно. Поэтому впереди, наверняка, еще не один спектакль, кульминацией которого должно быть обвинение России хоть в чем-нибудь.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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