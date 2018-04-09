Санкции начинаются с вешалки: США давят на Россию в новых декорациях

США хотят ввести новые санкции против России после сообщений о неких "химических атаках" в Сирии. Кто-то где-то в блоге написал о том, что сирийская армия якобы применила химическое оружие в городе Дума в Восточной Гуте. Американский президент безапелляционно ответил в Twitter: виноваты Россия и Иран, которые поддерживают Башара Асада (сирийского президента Трамп назвал "животным").
Ведь и многие британцы верят в то, что Скрипалей отравила Россия: ведь им сказали, что больше некому. При этом ни самих Скрипалей никто не видел, ни результатов анализов, теперь, возможно, даже на их дом никто не сможет посмотреть (дом то ли стеной обнесут, то ли и вовсе снесут), а скоро, говорят, и от своих личностей они откажутся – как будто и не было никаких Скрипалей.
Скандал, тем не менее, есть. А затраты, опять же – только на забавные зелено-желтые костюмы ответственных сотрудников – даже на редкий страшный газ никому не пришлось тратиться.
Кажется, скоро санкционная кампания должна выйти на новый уровень, еще менее затратный. Упала матрешка на голову европейцу – нужно вводить экономические ограничения. Россиянин неправильно употребил английский фразовый глагол – разорвать все отношения за оскорбление национальной чести.
Хотя, возможно, если западные страны избавятся от этих декораций и перестанут придумывать поводы для новых санкций, им просто станет скучно. Поэтому впереди, наверняка, еще не один спектакль, кульминацией которого должно быть обвинение России хоть в чем-нибудь.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.
А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.