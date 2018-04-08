РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Криптосало: с "национальным продуктом" Украины — что-то странное

10:0008.04.2018
(обновлено: 10:32 08.04.2018)
012581
© РИА НовостиТорговля на Бессарабском рынке в КиевеТорговля на Бессарабском рынке в Киеве
© РИА Новости
Украине грозит вынужденный пост. "Великая аграрная держава" рискует окончательно лишиться сала. Ну и мяса заодно. В Верховной раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект.

Реформы Киева в агросекторе оказались такими "успешными", что сало стало исчезать из рациона украинцев. А все потому, что этот продукт, предмет гордости настоящего украинца, стал здесь самым дорогим в Европе. На прилавках, правда, сало есть — из Европы. Но за какие деньги? Темп роста цен — любая криптовалюта позавидует. Поэтому импорт идет. Не сказать, правда, чтобы очень уж активно. Страна в январе-феврале этого года импортировала около 1000 тонн свежего, охлажденного и мороженого свиного мяса более чем на 1,5 миллиона долларов. В тройке самых активных поставщиков свинины за этот период оказались Канада, Дания и Польша.

Праздник сала на Украине
© РИА Новости / Григорий Василенко
Перейти в фотобанк
Еда, которая кусается. Европа поможет Украине с валом по салу

Шутки шутками, а ситуация с салом характеризует состояние всей сельскохозяйственной отрасли. Объемы производства мясной продукции снижались поступательно все последние четыре года. Тут сказались и общее падение покупательной способности граждан, кризис экономики, недальновидность законодателей, порою граничащая с вредительством, отток инвестиций и эпидемия африканской чумы. В итоге поголовье свиней значительно сократилось.

Логично было бы на государственном уровне поддержать фермеров. Однако власть, которая постоянно заявляет о приоритете аграрного сектора, на деле его просто губит. Во главу угла Киев ставит выполнение рекомендаций от МВФ, а не качество питания и жизни украинцев. Напомню, что в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом украинские власти обязались проводить оптимизацию государственного бюджета. От Киева требуют "резать" статьи, которые, с точки зрения МВФ, признаются лишними. В итоге это коснулось и мясной отрасли. Были свернуты все действовавшие программы субсидирования животноводства. 

Украинские гривны. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Василенко
Перейти в фотобанк
Украинский аналитик: украинцы решили обмануть судьбу, а судьба обманула их

А что означает отсутствие господдержки? Это безвыходное положение, когда проще зарезать и распродать поголовье, чем заниматься производством. Конечно же, на смену украинскому мясу тут же приходит импорт. Этому весьма способствует соглашение о свободной торговле. В частности, за 9 месяцев 2017 года Украина нарастила импорт свинины из стран Европейского Союза на 64 процента, о чем свидетельствуют данные государственной фискальной службы.

Не секрет, что фермерство, особенно с соблюдением экологических стандартов, требует больших вложений и государственных дотаций. Это понимают везде в Европе, но не на Украине. Для производства качественных продуктов питания нужны качественные удобрения, топливо и прочие издержки, в результате чего растут себестоимость и конечная цена. Если добавить к этому отмену налоговых льгот и сокращение программ поддержки, производство мяса и мясных продуктов становится невыгодным. И через пару лет стране будет не хватать сала даже для внутреннего потребления. Что, собственно, и происходит.

Праздник сала прошел в Полтаве
© РИА Новости / Григорий Василенко
Перейти в фотобанк
Экспорт без сала: Украина "провалилась" на своем традиционном продукте

На этом фоне Верховная рада делает неожиданный ход и начинает продвижение инициативы по введению запрета на продажу домашнего сала и мяса с 2020 года. Законопроект №7489 гласит, что украинцы не будут иметь права забивать домашних животных на своих подворьях, это можно будет делать исключительно на бойнях, у которых есть спецразрешения. Нарушителей ждет штраф, но самое главное — уничтожение продукции. Мол, это продиктовано требованиями Соглашения об ассоциации с ЕС и соблюдением новых норм ГОСТа, по которым молоко и мясо может быть произведено только в специализированных хозяйствах.

На злобу дня подоспела и политически грамотная рекомендация министерства здравоохранения, которая советует украинцам отказаться от сала совсем. С чиновниками и депутатами все понятно. Они питаются хорошо и сытно. А вот готовы ли их сограждане отказаться от единственного заработка, который есть на селе? Ведь для многих содержание скота и продажа излишков мяса и молока — это единственный способ выживания. Что касается горожан, то их ждет новое подорожание, пост, а возможно, и вынужденное вегетарианство.

Автор Елена Глищинская, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики "ВКонтакте" и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова — Twitter.

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена