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Сомнительные картинки. Фотографии агентства Sputnik раскололи Латвию

12:0007.04.2018
(обновлено: 12:23 07.04.2018)
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкЛоготип информационного агентства SputnikЛоготип информационного агентства Sputnik
© РИА Новости / Александр Гальперин
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О том, как фото со спутника-шпиона оказались не в интересах латвийского общества, но при этом не противоречили патриотичности и национальным интересам страны.

Если к влюбленности отнестись со всей серьезностью, то в итоге она должна превратиться в прозаические семейные отношения. Горящие глаза должны залезть на лоб и трансформироваться в морщины. То же самое касается и борьбы добра и российского зла. Борьба эта вошла в новую эпоху. Если раньше было много шума, адреналина, сердечных порывов, черепно-мозговых надрывов, романтических мечтаний, упоений и очарований, то теперь борьба стала будничной – с понедельника по пятницу. А если быть совсем точным – от начала и до конца месяца, ибо люди получают за это денежные поощрения и иногда кажется, что именно поэтому и борются. Иногда даже кажется, что именно за это, а не за то. 

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© REUTERS / Ints Kalnins
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Надзорный орган над латвийскими СМИ – Нацсовет ("нац" – потому что все серьезное в Латвии помечается морфемами "нац" и "гос"), в который люди просто так не входят, не ходят, а если быть точным – сидят, на рабочей неделе достал набатный колокольчик и звонко зазвонил. Мы, говорят, тут посчитали, пересчитали, проанализировали и готовы с уверенностью сказать, что латвийские, в том числе и государственные СМИ занимаются пиаром такого чудовищного образования как Sputnik. Берут с этого, с позволения сказать, агентства (а там одни агенты Кремля) фотографии (причем за деньги!) и размещают у себя. А стало быть, укрепляют и популяризируют данный бренд.

Ну это же кошмар, товарищи. За деньги латвийских налогоплательщиков цветет и пахнет этот информационно-паралитический novichok запрещенного массового поражения. Как далеко проникли в нашу независимую латышскую жизнь его пары? Не пора ли проверить общество и каждого лично на зловредную токсикацию, а тех, кто надышался, поместить в карантин? Уж независимых национальных и государственных журналистов точно пора проверить – насколько они национальны и государственны? В любом случае, как резюмирует Нацсовет, реклама этого спутника-шпиона – не в интересах латвийского общества (а в совет просто так не входят-ходят-сидят – там люди об истинных интересах уведомлены). 

Работа с документами в Национальном архиве Великобритании
CC BY 3.0 / The National Archives (UK) /
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Но наши независимые СМИ почему-то встали не на колени, а в позу. Председатель правления нацгостелевидения заявил, что использование фотографий со спутника-шпиона "не противоречит патриотичности и национальным интересам Латвии". Мол, фотки эти нейтральны и инертны на 146% (типа телефон на столе, спортсмен, спортсмен на столе, телефон). Чего прицепились? Красивая же белочка, какая разница – чья.

И, естественно, сразу повылазили эксперты из соцсетей, мол, что за паранойя, чем вызвана? Страхом к стране, любовью к стране или просто "вот она пришла весна, как паранойя"? Может, воздействием из-за рубежей кремлевского происхождения? А может, трудным и усталым ожиданием денежного вознаграждения за будничные унылые процедуры?

Но патриоты, которые единственно верно знают, как родину любить, оттого им всегда есть, отчего скрежетать зубами, считают, что лучше, конечно, не разбираться, а все эти фотки ядовитого агентства запретить и засветить негативы. Где гарантия, что в фотографии нет скрытого послания или посылания, элементов гипнотического воздействия и торсионных полей? В кремлевских лабораториях идут на всякие коварные ухищрения. Даже дыру  в стене сделали, чтобы колбы с анализами газов передавать. Так что эти на все способны.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

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