Уморим животных, но улик не дадим: Лондон становится все более зловещим

Британские следователи по "делу Скрипаля" оказались живодерами. На их совести – умерщвленный кот и сдохшие морские свинки. А им-то за что досталось?..

"Что понял, жалобно мурлыча, британский кот, британский кот…", мы теперь уже никогда не узнаем. Кота усыпили и кремировали. Та же печка поглотила и останки погибших от обезвоживания морских свинок.

Эти грустные сводки пришли из Великобритании как новые подробности "дела Скрипаля". Гиблого со всех сторон. Вместо придумывания разных глупостей про возможный российских след в отравлении, якобы идущий то из московского Ясенева, то откуда-то из Поволжья, британские следователи могли бы разобраться для начала с той живностью, которую обнаружили в будто бы зараженном доме пострадавшего Сергея Скрипаля.

Пусть морских свинок и нашли уже почившими, но неужели их вскрытие ничего бы не показало? Пусть один из двух котов и был в таком сильном стрессовом состоянии, что его пришлось убить из жалости, но слюну-то его на анализ можно было взять? Кстати, признаки его "стрессового состояния", о чем пишет Mirror со ссылкой на британское министерство экологии, никто так и не разъяснил.

А были ли у кота перед усыплением "бледные кожные покровы, учащенное сердцебиение и суженное сознание", – об этом Скотланд-Ярд молчит, как обезвоженная свинка. Как и о том, почему сыщики не позаботились о несчастных домашних животных во время первого обыска у Скрипаля, когда "братьев меньших" можно было еще спасти. Но, видимо, в данном случае уместно вспомнить русскую пословицу "на воре шапка горит". И что в таком случае делает вор? Шапку в печку!

В печку мог попасть и еще один свидетель всего, что происходило в доме Скрипаля в Солсбери. Это второй кот. Однако он чудесным образом спасся – говорят, соседи видели, как он сбежал из дома. Теперь, надо полагать, разосланы приметы кота, чтобы, не дай бог, никто его не приласкал на улице. Он ведь может быть носителем частиц нервно-паралитического газа! А они не выветрятся ни с какой поверхности ровно столько времени, сколько хочется Лондону. И органическая химия тут не указ. Только политика. Антироссийская, разумеется, и такая органичная для Великобритании!

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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