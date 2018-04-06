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Дайте только срок. Экс-президенту Бразилии выдали ордер на арест

18:2006.04.2018
(обновлено: 18:29 06.04.2018)
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© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкЭкс-президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Архивное фотоЭкс-президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Нельзя сказать, что экс-президент Лула да Силва набирает популярность. Но потому, что он ее не терял – в том числе и после уголовного преследования. Рейтинг да Силвы – на высоте. Чего не скажешь о нынешнем президенте.

Дайте только срок. Экс-президенту Бразилии выдали ордер на арест
В народе Луиса Инасиу Лулу да Силву зовут просто Лула. А если повторять эти звуки часто, то получится универсальный для любой песни текст, когда слов не знаешь, а душа поет. Впрочем, сторонникам экс-президента Бразилии другие слова и не нужны. Для скандирования им хватит только его имени. И вот потом они посмотрят, как власть запоет. В том, что это она, а не Фемида, приняла решение упечь их кумира за решетку, они не сомневаются. Хотя ордер на арест политика накануне выписал совершенно конкретный судья. 

Насколько это важно для страны, можно понять хотя бы из того, что эту процедуру и сам бланк крупно показали все национальные каналы. Как, наверняка, показали бы они и вручение да Силве удостоверения, ну, как минимум, кандидата в президенты. И ведь показали бы, причем уже в октябре 2018-го. Но вместо этого судья лишь снисходительно позволил бывшему главе государстве до 17.00 6 апреля самостоятельно явиться в тюрьму, чтобы без применения силы и без наручников. 

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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Кроме того, Луле пообещали в случае добровольной явки поместить его в одиночную камеру, чтобы сохранить, цитата, "его моральную и физическую целостность". Видимо, в общей камере они за его целостность не отвечают. Маленький, но тоже штришок к их правосудию. Многотысячные поклонники Силвы, вероятно, должны оценить эту заботу об их лидере и сильно не бузить. Все это, как сказал судья, из уважения к его высокому положению в прошлом. А то, что это его положение в прошлом они используют, чтобы сломать ему будущее, говорить не стал. Зачем – все и так все понимают. 

А понимают они то, что президентские выборы в Бразилии начались раньше срока. Только для того, чтобы тут же и закончиться для их фаворита. В октябре, по всем прогнозам, он мог легко избавиться от приставки экс. Но ему приписали окончание. Хотя на что он рассчитывал? Если еще в январе ему за коррупцию и злоупотребления в бытность президентом увеличили срок наказания до 12 лет и одного месяца. Правда, гарантировали "свободу до исчерпания всех апелляционных ресурсов". А они, как утверждают адвокаты, далеко не исчерпаны. Но суд решил с этим делом не тянуть. 

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Хотя нельзя сказать, что Лула набирает популярность. Но потому, что он ее не терял. Ни во время этих бесконечных процессов и назойливого уголовного преследования. Ни после импичмента его протеже Дилмы Русеф. Ее называли его воспитанницей, а когда свергли, то сказали, будто за то, что яблоко от яблони недалеко падает. Яблоко падает, а яблоня нет. Рейтинг да Силвы на высоте. Чего не скажешь о нынешнем президенте. Именно поэтому Мишел Темер, как считает молва, и заказал суду главного соперника. Так это или нет, но объективно он со своими пятью процентами Луле – не конкурент. 

При этом сам едва не угодил под арест. Отделался легким испугом. При том что над ним уже сгущались тучи. Но он их развел. В смысле, и тучи тоже. Причем чужими руками. Парламент не дал его в обиду. Как говорили тогда вне его стен, чтобы не потянул за собой всех. В прошлом октябре верховный суд отказался рассматривать обвинения в коррупции, выдвинутые против Темера. И это не единственное его преимущество перед да Силвой. Лула говорил, что знает, как спасти страну. А Мишел знает, как спасти себя в этой стране. Надо всего лишь как можно дольше оставаться ее президентом.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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