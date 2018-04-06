Дайте только срок. Экс-президенту Бразилии выдали ордер на арест

Насколько это важно для страны, можно понять хотя бы из того, что эту процедуру и сам бланк крупно показали все национальные каналы. Как, наверняка, показали бы они и вручение да Силве удостоверения, ну, как минимум, кандидата в президенты. И ведь показали бы, причем уже в октябре 2018-го. Но вместо этого судья лишь снисходительно позволил бывшему главе государстве до 17.00 6 апреля самостоятельно явиться в тюрьму, чтобы без применения силы и без наручников.
Кроме того, Луле пообещали в случае добровольной явки поместить его в одиночную камеру, чтобы сохранить, цитата, "его моральную и физическую целостность". Видимо, в общей камере они за его целостность не отвечают. Маленький, но тоже штришок к их правосудию. Многотысячные поклонники Силвы, вероятно, должны оценить эту заботу об их лидере и сильно не бузить. Все это, как сказал судья, из уважения к его высокому положению в прошлом. А то, что это его положение в прошлом они используют, чтобы сломать ему будущее, говорить не стал. Зачем – все и так все понимают.
А понимают они то, что президентские выборы в Бразилии начались раньше срока. Только для того, чтобы тут же и закончиться для их фаворита. В октябре, по всем прогнозам, он мог легко избавиться от приставки экс. Но ему приписали окончание. Хотя на что он рассчитывал? Если еще в январе ему за коррупцию и злоупотребления в бытность президентом увеличили срок наказания до 12 лет и одного месяца. Правда, гарантировали "свободу до исчерпания всех апелляционных ресурсов". А они, как утверждают адвокаты, далеко не исчерпаны. Но суд решил с этим делом не тянуть.
Хотя нельзя сказать, что Лула набирает популярность. Но потому, что он ее не терял. Ни во время этих бесконечных процессов и назойливого уголовного преследования. Ни после импичмента его протеже Дилмы Русеф. Ее называли его воспитанницей, а когда свергли, то сказали, будто за то, что яблоко от яблони недалеко падает. Яблоко падает, а яблоня нет. Рейтинг да Силвы на высоте. Чего не скажешь о нынешнем президенте. Именно поэтому Мишел Темер, как считает молва, и заказал суду главного соперника. Так это или нет, но объективно он со своими пятью процентами Луле – не конкурент.
При этом сам едва не угодил под арест. Отделался легким испугом. При том что над ним уже сгущались тучи. Но он их развел. В смысле, и тучи тоже. Причем чужими руками. Парламент не дал его в обиду. Как говорили тогда вне его стен, чтобы не потянул за собой всех. В прошлом октябре верховный суд отказался рассматривать обвинения в коррупции, выдвинутые против Темера. И это не единственное его преимущество перед да Силвой. Лула говорил, что знает, как спасти страну. А Мишел знает, как спасти себя в этой стране. Надо всего лишь как можно дольше оставаться ее президентом.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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