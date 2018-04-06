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Вашингтон разоткровенничался: век дружбы с Москвой не видать

18:0206.04.2018
(обновлено: 18:04 06.04.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМолодые люди в национальных флагах США и РоссииМолодые люди в национальных флагах США и России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Между нами этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, сказали США. А мы и так знали: этого никогда и не было. Так что и сожалеть не о чем.

Чрезмерная откровенность столь же неблагоприлична, как совершенная нагота, изрек некогда Фрэнсис Бэкон – английский философ и политик, личность незаурядная и значимая для англосаксонского мировоззрения. С другой стороны, нагота ведь не оставляет вопросов, недосказанности и тайны. Все становится окончательно и бесповоротно ясно. Хоть и неприлично. В этом смысле взгляд США на нынешнее положение вещей и дальнейшие перспективы в отношениях с Москвой предельно откровенно оголила постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли. Она заявила, что Россия никогда не станет другом Америки. И все споры на эту тему внутри ее страны лишены всякого смысла из-за неверной постановки вопроса: чему не бывать, тому не бывать. Но, типа, "обнадежила": американцы готовы сотрудничать с русскими, когда это им выгодно. Собственно, Америка давно придерживается такой линии. Остается сказать госпоже Хейли большое спасибо за то, что она окончательно расставила точки над "i". Без всяких дипломатических ужимок и туманных фраз.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Задний ход: США готовы принять новых дипломатов из России

По большому счету это даже хорошо, что внесена ясность. И этот посыл нужно, прежде всего, усвоить в самой России. Чего греха таить, многие граждане Российской Федерации, в том числе и весьма влиятельные, долгое время питали надежду, что Москва и Вашингтон подружатся на всех уровнях. И на политическом, и на персонально-личном. Рассчитывали, что сумеют говорить и взаимодействовать с американским и в целом c западным истеблишментом на равных, как "свои". Особенно если там удалось пустить корни: купить недвижимость, открыть солидные счета, приобрести акции. Но нет, новейшая история наглядно и поучительно демонстрирует, что представители России на Западе все равно остаются чужаками. А чаще всего их вообще воспринимают, выражаясь при помощи жаргона, как "стремных парней с шальными бабками", дело с которыми можно иметь ситуативно, а не стратегически. И не более того. И эти "бабки", кстати, ни от чего ровным счетом не страхуют. Разворачивающаяся кампания по введению персональных санкций против российских миллиардеров не оставляет в этом никаких сомнений. 

Если же говорить о межгосударственном измерении, то Россия и Америка никогда не ходили в друзьях. Да, были периоды вынужденного и, между прочим, очень эффективного союзничества, либо же просто кратковременные благожелательно-нейтральные отношения. В целом же эти две великие страны и раньше, и сейчас остаются глобальными конкурентами. Дай бог, чтобы не врагами в прямом, военном смысле этого слова. Нет оснований полагать, что эта система координат когда-нибудь радикально изменится. Так что смысла набиваться к США в друзья, навязывать им свое общество, чем порой грешили в России, никакого нет. Вообще никакого. Набивающийся в друзья априори ставит себя в невыгодное, подчиненное, более низкое положение. Но стараться создать условия хотя бы для минимального уважения друг к другу – не возбраняется. Надеждою жив человек, говорит народная мудрость. А может быть, добавим мы, ею жив и весь мир.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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