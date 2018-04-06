Новый Магрегор: как Конор победил автобус и попал за решетку

Кто из нас не мечтал швырнуть в автобус арматурой? Нет, не так. Кто из нас не мечтал надеть дорогой костюм, роскошные часы, дорогущие туфли и затем швырнуть в автобус арматурой? Тоже что-то не то. Кто из нас не мечтал надеть дорогой костюм, роскошные часы, дорогущие туфли? Вот так правильно. Ну, по крайней мере, я лично в этой череде остановился бы на часах, костюме и туфлях. А вот Конору Макгрегору этого оказалось мало.
Все равно думаете, что ничего такого?
Другой вопрос: что будет дальше? Арест – да, это хорошо. Ну, штраф, да, тоже хорошо. Но вообще насколько это все реально? Вы можете себе представить, что представитель другого вида спорта пойдет громить автобус команды, в которой едут его противники? Не, серьезно, представьте, что Криштиану Роналду в компании Луки Модрича и Гарета Бэйла идет к автобусу "Барселоны", затем берет железную арматурину и швыряет в автобус? Или Александр Овечкин с Евгением Кузнецовым поджидают автобус, в котором едут Сидни Кросби и Евгений Малкин, а затем забрасывают его кирпичами? Да что уж там, просто представьте, что такие действия совершите вы лично. Не слишком ли много дозволено бойцу, безусловно, одному из самых талантливых, самых прибыльных в истории, но который за полтора года на ринг вышел лишь раз – и то на ринг боксерский для полупостановочного боя против Флойда Мэйуэзера?
О'кей, ладно, не убедил. Тогда вот такой момент.
Я лично очень люблю профессиональный рестлинг. Ну, вы можете помнить Халка Хогана или Стинга; "Ледяную глыбу" Стива Остина или Криса Джерико. Вот там все это в ходу. Голдберг разбивал стекла машины своего противника локтем. Сиду Вишесу машину вообще сжали в один сплошной кусок металла. Да что там, Винс Макмэн даже был взорван в своем лимузине! Но в моем любимом рестлинге это делается по сценарию. Все участники процесса – в курсе того, что и когда будет происходить.
А рестлинг и смешанные единоборства всегда шли рядом. На главном шоу года – Рестлмании, которая пройдет в воскресенье – выступят бывшие чемпионы UFC Брок Леснар и Ронда Роузи. Там будут олимпийский чемпион Курт Энгл и бывший боец смешанных единоборств Шинске Накамура.
Ну так может, Макгрегору и податься в рестлинг? Не рисковать попаданием в обезьянник и получением 15 суток, а спокойно бить противников кувалдой, сбрасывать с высоты трехэтажного дома, сбивать на машине на парковке? С четким пониманием, что серьезного вреда это не нанесет, зато принесет рейтинги, прибыль и популярность. Хотя да, там придется признать, что все – по сюжету, а Конор сам никогда не упускал возможности пульнуть шпилечку в адрес рестлинга и его фанатов.
Или, быть может, это тоже сценарий? И Макгрегор просто поднимает интерес к собственной персоне с полного согласия руководителя UFC Дэйны Уайта? И в конце прошлого года скучный бухгалтер в нарукавниках заносил все эти штрафы и расходы в бюджет организации на второй квартал 2018 года…
Но, тогда, может, Конору пора определиться, что ближе – показуха или реальные бои? Ну, или снять трусы – бойцовские, конечно же – или крестик надеть? Или набить – благо татуировок у него хватает.
Автор Алексей Красильников, радио Sputnik
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