Новый Магрегор: как Конор победил автобус и попал за решетку

Арест экс-чемпиона UFC Конора Магрегора за непотребное поведение не станет точкой. И даже многоточием. Это скорее вопросительный знак. Причем вопросительных знаков в этой истории может быть поставлено очень и очень много.

Кто из нас не мечтал швырнуть в автобус арматурой? Нет, не так. Кто из нас не мечтал надеть дорогой костюм, роскошные часы, дорогущие туфли и затем швырнуть в автобус арматурой? Тоже что-то не то. Кто из нас не мечтал надеть дорогой костюм, роскошные часы, дорогущие туфли? Вот так правильно. Ну, по крайней мере, я лично в этой череде остановился бы на часах, костюме и туфлях. А вот Конору Макгрегору этого оказалось мало.

© AP Photo / Julio Cortez Конор Макгрегор с чемпионским поясом после после боя с Эдди Альваресом

Словно злобная росомаха он набросился на автобус, в котором ехали бойцы UFC, выбил стекла и даже нанес травмы паре бойцов. Двое из них даже были сняты с грядущего шоу компании. И вот первый вопрос: я понимаю, что Конор – намного более денежный боец, чем все те, кто сидел в автобусе, вместе взятые. И часы на его руке – реально дорогие, а не бутафория. Но те парни, которые лишились боев, а значит, и заработка – это его коллеги. Они зарабатывают тем, что рискуют своим здоровьем, выходя на ринг – точно так же, как Макгрегор. И далеко не каждый из них обласкан спонсорами, которые так легко покупаются на броские речи и яркие костюмы, которых всегда навалом у Конора. Насколько это профессионально или корпоративно – подвергать их опасности и за пределами октагона? Не трудитесь с ответом: это непрофессионально и некорпоративно.

Все равно думаете, что ничего такого?

Другой вопрос: что будет дальше? Арест – да, это хорошо. Ну, штраф, да, тоже хорошо. Но вообще насколько это все реально? Вы можете себе представить, что представитель другого вида спорта пойдет громить автобус команды, в которой едут его противники? Не, серьезно, представьте, что Криштиану Роналду в компании Луки Модрича и Гарета Бэйла идет к автобусу "Барселоны", затем берет железную арматурину и швыряет в автобус? Или Александр Овечкин с Евгением Кузнецовым поджидают автобус, в котором едут Сидни Кросби и Евгений Малкин, а затем забрасывают его кирпичами? Да что уж там, просто представьте, что такие действия совершите вы лично. Не слишком ли много дозволено бойцу, безусловно, одному из самых талантливых, самых прибыльных в истории, но который за полтора года на ринг вышел лишь раз – и то на ринг боксерский для полупостановочного боя против Флойда Мэйуэзера?

О'кей, ладно, не убедил. Тогда вот такой момент.

Я лично очень люблю профессиональный рестлинг. Ну, вы можете помнить Халка Хогана или Стинга; "Ледяную глыбу" Стива Остина или Криса Джерико. Вот там все это в ходу. Голдберг разбивал стекла машины своего противника локтем. Сиду Вишесу машину вообще сжали в один сплошной кусок металла. Да что там, Винс Макмэн даже был взорван в своем лимузине! Но в моем любимом рестлинге это делается по сценарию. Все участники процесса – в курсе того, что и когда будет происходить.

А рестлинг и смешанные единоборства всегда шли рядом. На главном шоу года – Рестлмании, которая пройдет в воскресенье – выступят бывшие чемпионы UFC Брок Леснар и Ронда Роузи. Там будут олимпийский чемпион Курт Энгл и бывший боец смешанных единоборств Шинске Накамура.

Ну так может, Макгрегору и податься в рестлинг? Не рисковать попаданием в обезьянник и получением 15 суток, а спокойно бить противников кувалдой, сбрасывать с высоты трехэтажного дома, сбивать на машине на парковке? С четким пониманием, что серьезного вреда это не нанесет, зато принесет рейтинги, прибыль и популярность. Хотя да, там придется признать, что все – по сюжету, а Конор сам никогда не упускал возможности пульнуть шпилечку в адрес рестлинга и его фанатов.

© AP Photo / Scott Heavey Коннор Макгрегор и Флойд Мэйвезер во время пресс-конференции, посвященной их предстоящему бою

И как-то сразу вспоминается, что и образ "богатенького буратино" в дорогих часах и туфлях за сто тысяч долларов, которому можно все, Конор скопировал у легендарного рестлера Рика Флэра. Тот после очередного заскока Конора напомнил ему, что если уж копировать этот образ, то нужно копировать и класс, с которым всегда вел себя Рик. Да и просто пора понимать, что сегодня 2018 год, когда за каждым шагом спортсмена следят десятки камер и тысячи мобильных телефонов. И очень жаль, что на такие идиотские поступки решаются разве что теряющие свою популярность, молодость и известность, выходящие в тираж звезды.

Или, быть может, это тоже сценарий? И Макгрегор просто поднимает интерес к собственной персоне с полного согласия руководителя UFC Дэйны Уайта? И в конце прошлого года скучный бухгалтер в нарукавниках заносил все эти штрафы и расходы в бюджет организации на второй квартал 2018 года…

Но, тогда, может, Конору пора определиться, что ближе – показуха или реальные бои? Ну, или снять трусы – бойцовские, конечно же – или крестик надеть? Или набить – благо татуировок у него хватает.

Автор Алексей Красильников, радио Sputnik

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