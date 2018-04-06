Киеву надоело "держать порох сухим": он решил чиркнуть спичкой

Скорое завершение "антитеррористической операции" на Донбассе, о котором объявил президент Украины, мира явно не принесет. Наоборот – этот шаг может стать началом полномасштабной войны.

Было АТО – станет ООС. Президент Украины Петр Порошенко объявил о скором завершении режима "антитеррористической операции" на юго-востоке страны и начале "операции объединенных сил". Военной, естественно. Потому как, по словам украинского лидера, уровень угрозы на Донбассе возрастает, и порох надо держать сухим.

Что касается пороха, то, судя по тому, что на Украине с незавидной регулярностью горят склады с оружием, сухость у него нормальная. А вот окончание АТО и начало ООС означает одно: украинская власть переформатирует карательную операцию против собственного же народа, и, по сути, объявляет ему полномасштабную войну.

Сам Порошенко подчеркнул, что новый формат предусматривает более эффективные мероприятия с применением вооруженных сил и расширение оборонных возможностей Украины. При этом он ссылается на закон о реинтеграции Донбасса, подписанный им в конце 2017 года. Этот документ предоставляет президенту право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента, в том числе для освобождения территорий на востоке страны. Ни о каком мирном урегулировании конфликта нет и речи.

Такая позиция Киева является прямым нарушением Минских соглашений, сторонниками которых остаются Россия, Германия и Франция. Киев номинально тоже их признает, но выполнять как не собирался, так и не собирается. На это неоднократно указывали в Москве. В Берлине и Париже делали вид, что ничего не замечают.

Интересно, как теперь они отреагируют на узаконенную Киевом войну против жителей Донбасса? Порошенко ведь даже не скрывает, что это именно война, и идти она, мол, будет до победного конца. Будут ли Германия и Франция по-прежнему хранить молчание? И осознают ли они, что тем самым они делают себя соучастниками преступления? Но это вопросы скорее риторические. Вероятнее всего, все сведется к старой схеме: вместо того, чтобы надавить на Киев, введут новую порцию санкций против Москвы, а на деле против себя же самих.

Автор Евгения Красилова, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!