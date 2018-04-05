Mafia state: немецкий политик пригвоздил Британию к позорному столбу

Лондон примеряет на себя роль главного европейского мафиози: действует вопреки международным законам, требуя при этом послушания от всей европейской семьи. Да, Борис Джонсон не Дон Корлеоне. Но попробовать же можно.

Знакомьтесь, Вилли Виммер. Бывший видный деятель Парламентской ассамблеи ОБСЕ, член партии Христианско-демократический союз, экс-депутат бундестага и бывший статс-секретарь министерства обороны ФРГ. Приставка "экс" в данном случае не должна смущать – речь идет об известном и уважаемом немецком политике. Этот человек приезжал в Крым, чтобы собственными ушами услышать мнения жителей полуострова о его возвращении в Россию. И теперь он выступил с очень жестким заявлением по поводу действий Лондона в связи с так называемым "делом Скрипалей".

В беседе с RT он заявил, что выдвигая абсолютно голословные обвинения в отношении Москвы, Великобритания ведет себя как мафиозное государство. Действия правительства, считает Виммер, противоречат всем европейским и международным правилам и нормам. К тому же Даунинг-стрит откровенно "эксплуатирует солидарность", которая является основой ЕС и НАТО. Надо сказать, немецкий политик попал в самую точку. Выразился максимально лаконично и при этом очень емко.

Чем как не эксплуатацией солидарности была коллективная высылка российских дипломатов? Да еще и под давлением, как выяснилось из примера с Австрией, которая – наряду с некоторыми другими – в результате отказалась подключиться ко всей этой абсурдной истории. А версии отравления? Сюжетов на эту тему уже столько, что позавидовали бы Чехов с Аверченко. И ручка дверей дома, и ручка автомобиля, и вентиляционная система автомобиля, и гречка, и косметичка, и перевозимая в чемодане одежда, и бог весть что и еще вплоть до таинственных попутчиков одной из жертв. В результате нет даже косвенных подтверждений того, что Россия не то что к самому отравлению, а даже к производству ядовитого вещества имела хоть какое-то отношение.

Сотрудничать с Москвой, как того и требует международная практика, Лондон категорически отказывается. Зато сыпать обвинениями продолжает, пытаясь вовлечь в ореол своего сумасшествия все новые страны. И по-прежнему никаких фактов. Но фактов, с другой стороны, ждут те, кто привык доверять своим глазам и ушам, логике, здравому смыслу, объективному подходу и прочим "благоглупостям". В них, похоже, на Западе полностью отпала необходимость. Как сказал один российский политолог, человечество усилиями Вашингтона и Лондона следует по регрессивному маршруту и ввергается в "новую старую эпоху" религиозных войн. А в вере, как известно, важно только сама вера.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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