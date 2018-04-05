Вот у них так всегда. Никакой стратегии. Ворваться без спроса, пометить территорию, а дальше – как пойдет. И даже если дальше совсем ничего не выходит, то все равно не выходят. Может, оттого что стыдно.

Лишь один в поле – не воин. США останутся в Сирии вопреки Трампу Your browser does not support HTML5 audio

Это из разряда "никогда не было, и вот опять". Опять Трампу показали, что президент США – это звучит гордо, но не важно. Впрочем, когда он заявил, что хочет вывести войска из Сирии, это сразу было так же убедительно, как в обычной жизни клятвы "я завтра брошу курить", "я с понедельника перестаю пить" или "я летом начну бегать". Всегда же найдутся обстоятельства непреодолимой силы. Здесь – это политика Соединенных Штатов, перед которой бессилен даже их президент. Бессилен и, видимо, бесполезен.

Иначе говоря, у всех пятница завтра, а в этой стране она уже с прошлого четверга. Вот как Трамп предупредил, что контингент в Сирии собирается домой, так что ни день, то она. Накануне после Совета национальной безопасности сообщили, что войска в САР таки остаются. Дескать, решили тянуть свою лямку до конца. В другой ситуации, конечно, можно было бы сказать, что "будут нести свой крест". Но в этой нельзя. Поскольку для того и остаются, чтобы поставить этот крест на всей Сирии. В смысле единой и неделимой.

И все потому, что у иных приказ верховного главнокомандующего, а в Соединенных Штатах – отказ верховному главнокомандующему. Потому что "сколько можно там торчать" и "я обещал" – для ястребов это не аргументы. Хотя, кажется, Трамп был искренним, когда говорил, что "очень скоро мы вернемся, и пусть этим занимаются другие". Он, правда, и тогда – как знал – сказал "как бы". Так что вправе считать, что хотя бы это слово свое сдержал.

А остаются они, как звучит это официально, "чтобы выполнять свои долгосрочные обязательства". Любопытно, перед кем? Говорят, "нужно и впредь уничтожать террористов ИГ*". Нужно, не поспоришь. Только, во-первых, уничтожать. Во-вторых, США-то тут при чем. В-третьих, это им уже надо делать не тут, а в Ираке или Афганистане. Тем паче что там они вроде как на законных основаниях. В смысле, на основаниях оккупанта, с которым местным администрациям лучше не спорить. Иначе как поставили, так и скинут. А вот насчет Сирии мы бы поспорили.

Как бы то ни было, СМИ отмечают, что Трампа не поддержали ни Пентагон, ни Госдеп, ни ЦРУ. Один в поле – не воин. Остальные – те еще вояки. Некоторые так и вовсе твердят, что кроме ИГ* в Сирии им еще и с Ираном бы разобраться. Мол, "нельзя оставлять проблему его влияния нерешенной". Сказали бы прямо: "хотим оттяпать себе хотя бы кусок Сирии, коль всю не получилось". Так нет же, тяпают ее молча. В район Манбиджа – его держат подконтрольные им курды – нагнали строительную технику и создают здесь две свои военные базы. Наверное, не на полгода, через которые Трамп якобы все-таки планирует начать вывод американцев.

Вот у них так всегда. Никакой стратегии. Ворваться без спроса, пометить территорию, а дальше – как пойдет. И даже если дальше не получается и если совсем ничего не выходит, то все равно не выходят. Может, оттого что стыдно. Знаете, как бывает: когда ребенок нашкодит, то прячется и не выходит. Хотя это не их случай. Тут, скорее, абсолютный сумбур в головах. Ощущение такое, что все их Совнацбезы сводятся к тому, что раз в день они отрывают лепесток ромашки. Вчера со словом "не выводить". Сегодня вроде как Трамп опять сказал: "выводить". А завтра у них на неделе снова пятница.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!