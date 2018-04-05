Лишь один в поле – не воин. США останутся в Сирии вопреки Трампу

И все потому, что у иных приказ верховного главнокомандующего, а в Соединенных Штатах – отказ верховному главнокомандующему. Потому что "сколько можно там торчать" и "я обещал" – для ястребов это не аргументы. Хотя, кажется, Трамп был искренним, когда говорил, что "очень скоро мы вернемся, и пусть этим занимаются другие". Он, правда, и тогда – как знал – сказал "как бы". Так что вправе считать, что хотя бы это слово свое сдержал.
Как бы то ни было, СМИ отмечают, что Трампа не поддержали ни Пентагон, ни Госдеп, ни ЦРУ. Один в поле – не воин. Остальные – те еще вояки. Некоторые так и вовсе твердят, что кроме ИГ* в Сирии им еще и с Ираном бы разобраться. Мол, "нельзя оставлять проблему его влияния нерешенной". Сказали бы прямо: "хотим оттяпать себе хотя бы кусок Сирии, коль всю не получилось". Так нет же, тяпают ее молча. В район Манбиджа – его держат подконтрольные им курды – нагнали строительную технику и создают здесь две свои военные базы. Наверное, не на полгода, через которые Трамп якобы все-таки планирует начать вывод американцев.
Вот у них так всегда. Никакой стратегии. Ворваться без спроса, пометить территорию, а дальше – как пойдет. И даже если дальше не получается и если совсем ничего не выходит, то все равно не выходят. Может, оттого что стыдно. Знаете, как бывает: когда ребенок нашкодит, то прячется и не выходит. Хотя это не их случай. Тут, скорее, абсолютный сумбур в головах. Ощущение такое, что все их Совнацбезы сводятся к тому, что раз в день они отрывают лепесток ромашки. Вчера со словом "не выводить". Сегодня вроде как Трамп опять сказал: "выводить". А завтра у них на неделе снова пятница.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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