Когда Джонсон впервые обвинил Россию в отравлении – а случилось это раньше, чем в самой Британии узнали, кого нашли на скамейке в Солсбери – уже было понятно, что в какой-то момент он непременно свяжет это с Сирией. Сделано.

ОЗ-ХО, парниша. Запад отошел на заранее подготовленные позиции Your browser does not support HTML5 audio

По Ильфу с Петровым, "словарь Вильяма Шекспира составляет 12 000 слов". А некоторым его потомкам и 300 слов "людоеда племени Мумбо-Юмбо" много. В "деле Скрипаля" они легко обходятся лексиконом гражданки Щукиной. Мрак. Жуть. Подумаешь! Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова, как и у Эллочки-людоедки, служат им передаточным звеном в разговоре с приказчиками универсальных магазинов. Пардон, с лидерами западных государств.

Правда, вместо "железно" у британцев – "с высокой вероятностью". А вместо "хо-хо" – ОЗХО. Так отныне Лондон и будет выражать свои эмоции, меняя интонацию в зависимости от обстоятельств. Потому что формально получил поддержку исполкома этой организации. Иначе и быть не могло. В нем же тоже люди сидят. Представляющие свои страны. Страны ЕС, НАТО и страны-партнеры США в Азии. Им – что "новичок", что "мексиканский тушкан", что "шанхайский барс". Поверят на слово. Они-то и выступили против предложения России провести совместное расследование. Набралось больше, чем "за". Но еще больше воздержались. Значит, тоже не против.

А в общем, "скучно, девушки". Скучно и предсказуемо. Когда Джонсон впервые обвинил Россию в отравлении – а случилось это раньше, чем в самой Британии узнали, кого нашли на скамейке в Солсбери – уже было понятно, что в какой-то момент он непременно свяжет это с Сирией. Месяц протянул – и вот как раз годовщина, как они говорят, "химической атаки в Хан-Шейхуне". Мол, прямая аналогия. И ведь на самом деле. Никаких доказательств, откровенная провокация и подключение ОЗХО только после удара по авиабазе Шайрат. То есть когда приговор уже приведен в исполнение.

Сейчас "Томагавки" заменили высылкой дипломатов. А сами отступают на заранее подготовленные позиции. Они суть: не важно, чей яд, но – Крым, Донбасс, Сирия, "вмешательства в выборы" и дальше по списку. У них там глубоко эшелонированная "доказательная" база. Стоило, например, главе химлаборатории в Портон-Дауне признаться, что источник газа обнаружить не удалось, как The Times со ссылкой на утечку из спецслужб тут же оповестила мир, что они таки нашли в России цех по производству "новичка". Ну, как они любят, все с той же "высокой вероятностью".

И, можно не сомневаться, что на вопрос "где именно?", они искренне ответят: "В России". И добавят: "Все остальное – это закрытая информация". И так, по секрету, сообщили, что Россия тестировала А-234, чтобы понять, способен ли он убивать. Глупость неимоверная. В расчете на тех, кто только включил телевизор и все пропустил. Смысл тестировать то, что уже лет 30 известно как боевое вещество? Но человек, который якобы в день атаки на Скрипалей прилетел в Лондон из России и через несколько часов улетел обратно, уже есть. Точнее, человека нет. Но о нем уже рассказали.

Как раньше рассказали о подруге, что привезла гречку с ядом для истосковавшегося по вкусу Родины шпиона. В общем, продолжение следует. "Ждем, – сказал Владимир Путин, когда у него спросили про это дело, – что возобладает здравый смысл". Видимо, нескоро. Хотя сегодня Совбез ООН. Но для Запада это значит только то, что вместо "хайли лайкли" прозвучит "Хейли лайкли". Это непереводимая игра слов. И означает она, что у каждого полпреда США есть своя "пробирка Пауэлла".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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