И ты, Брут: Европа не разорвет сделку с Ираном из-за США

США, похоже, остались одни. Прямо-таки в изоляции. И кто бы мог подумать, что произойдет это из-за Ирана. Россия и Китай сразу сказали, что соглашение "шестерки посредников" и Тегерана по ядерной программе пересмотру не подлежит. А теперь и Европа заявляет о том же. Британия, Германия и Франция не намерены как-либо менять или дополнять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), сообщил РИА Новости высокопоставленный европейский диписточник в Вашингтоне. Он добавил, что страны ЕС в принципе готовы обсуждать и разработку Тегераном баллистических ракет, и активность государства в регионе, но только отдельно – вне контекста сделки.
На крайний случай у Вашингтона всегда остается железобетонный аргумент – санкции. Их американцы умеют распространять на кого угодно и где угодно. Можно наложить их и на те европейские компании, которые ведут дела с Ираном – это примерно то, что пытаются применить к совместным российско-европейским проектам. Но для такого маневра Трампу необходимо одобрение конгресса, и это большая загвоздка.
Так или иначе, президент США вряд ли откажется от своей идеи фикс и предвыборного обещания об отмене сделки с Ираном. Но страны ЕС все чаще и все прозрачнее намекают Штатам: на безоговорочное согласие в Вашингтоне могут не рассчитывать. И если Трамп думает об интересах своей страны, все остальные блюсти ее интересы не обязаны.
Автор Мария Меркулова, радио Sputnik
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