И ты, Брут: Европа не разорвет сделку с Ираном из-за США

Не только у США есть национальные интересы и не они одни готовы их отстаивать. Европа не откажется от соглашения по иранской ядерной программе, которое Трамп мечтает разорвать. Не он сделку заключал, не ему и отменять, считают европейцы.

США, похоже, остались одни. Прямо-таки в изоляции. И кто бы мог подумать, что произойдет это из-за Ирана. Россия и Китай сразу сказали, что соглашение "шестерки посредников" и Тегерана по ядерной программе пересмотру не подлежит. А теперь и Европа заявляет о том же. Британия, Германия и Франция не намерены как-либо менять или дополнять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), сообщил РИА Новости высокопоставленный европейский диписточник в Вашингтоне. Он добавил, что страны ЕС в принципе готовы обсуждать и разработку Тегераном баллистических ракет, и активность государства в регионе, но только отдельно – вне контекста сделки.

А часики-то тикают, и уже 12 мая после переговоров с европейцами Дональд Трамп объявит, выходят США из сделки или нет. Казалось бы, куда подевалась пресловутая евроатлантическая солидарность? Даже Терезу Мэй на пороге Brexit'а и с абсурдными обвинениями против России поддержали охотнее. Но тут вмешалась банальная выгода: меркантильному ЕС выгоден режим снятия санкций с Ирана и торговля с ним. Это подтверждала уже и глава европейской дипломатии Федерика Могерини: она заявляла, что значительно увеличился финансовый оборот с ИРИ. Однако никакие обороты с Тегераном не сравнятся даже близко с объемом экономических связей Евросоюза и Вашингтона. Тем не менее, Дональд Трамп то ли не может использовать это для давления на союзников, то ли держит этот козырь в рукаве.

На крайний случай у Вашингтона всегда остается железобетонный аргумент – санкции. Их американцы умеют распространять на кого угодно и где угодно. Можно наложить их и на те европейские компании, которые ведут дела с Ираном – это примерно то, что пытаются применить к совместным российско-европейским проектам. Но для такого маневра Трампу необходимо одобрение конгресса, и это большая загвоздка.

Так или иначе, президент США вряд ли откажется от своей идеи фикс и предвыборного обещания об отмене сделки с Ираном. Но страны ЕС все чаще и все прозрачнее намекают Штатам: на безоговорочное согласие в Вашингтоне могут не рассчитывать. И если Трамп думает об интересах своей страны, все остальные блюсти ее интересы не обязаны.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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