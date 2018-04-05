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План Drang nach Osten: тысяча лет безнадежных потуг Европы

07:0005.04.2018
(обновлено: 07:03 05.04.2018)
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкФрагмент фрески Александр НевскийФрагмент фрески Александр Невский
© РИА Новости
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Победа на Чудском озере имела не только военное значение, но и, как сегодня сказали бы, геополитическое. Этой победой князь Александр Невский, образно выражаясь, ликвидировал первый, самый ранний план под названием Drang nach Osten.

В этот день, …лет назад

Пятого апреля 1242 года в сражении на Чудском озере князь Александр Невский разгромил рыцарей-крестоносцев. 

Историк Лев Николаевич Гумилев считал, что не татаро-монгольское "иго", а католическая Западная Европа в лице Тевтонского ордена и Рижского архиепископства представала собой смертельную угрозу для самого существования Руси. А потому роль победы на Чудском озере чрезвычайно велика в русской истории.

Александр Невский, второй сын великого князя Ярослава, родился 30 мая 1220 года в Переславле-Залесском. Это были тяжелые времена в истории России. С востока, сметая и уничтожая все на своем пути, шли бесчисленные монгольские орды. А с запада надвигались не менее безжалостные полчища немецких рыцарей. Вот уж воистину Русь в те времена вынуждена была, как сказал Александр Блок, держать "щит меж двух враждебных рас"!..

С отрочества Александр был сподвижником своего отца в ратных делах. В 15-летнем возрасте он уже дрался с крестоносцами, а год спустя начал самостоятельное княжение в Новгороде.

В 1240 году, воспользовавшись нашествием Батыя на Русь, в русские пределы вторглись шведы. Их большое войско на кораблях пришло в устье Невы под командой ярла Биргера. Самоуверенный граф направил в Новгород к князю Ярославу гонцов с посланием-угрозой: "Если можешь, сопротивляйся. Я уже здесь и пленяю твою землю".

Князь Александр с небольшой дружиной поспешил навстречу врагу: ждать подмоги от отца не было времени. "И была сеча великая с латинянами. И перебил их Александр, и самому предводителю печать на лицо острым копьем", – написал летописец.

За эту победу, одержанную 15 июля 1240 года, народ нарек двадцатилетнего Александра – Невским. 

Теперь опасным врагом оставались немецкие "псы-рыцари". В 1241 году молниеносным ударом Александр Невским сумел изгнать рыцарей из древней русской крепости Копорье. Но сил развить успех у него не было. Поэтому крестоносцам удалось перехватить инициативу. Они даже взяли Псков.

© РИА Новости / РИА Новости
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Ледовое побоище
Для Руси сложилось критическое положение, ибо в ее северных пределах остался лишь один-единственный бастион – Господин Великий Новгород. Но помимо великого города у русских был еще и великий полководец. В зимнем походе 1242 года дружина князя Александра сумела освободить Псков. А весною он дал Тевтонскому ордену последнее и решительное сражение. 5 апреля на льду Чудского озера сошлись два войска.

Напутствуя русичей на великую брань Александр Невский сказал поистине пророческие слова:

"Не в силе Бог, а в правде. Иные – с оружием, иные – на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем! Они поколебались и пали, мы же восстали и тверды были. Ибо, кто на нас с мечом пойдет, тот от меча и погибнет!.."

Надежно защитив западные пределы, необходимо было оградить Русь и с востока. Летом того же, 1242 года Александр Невский выехал со своим отцом в Орду: нужно было превратить ордынцев из врагов в союзников. Эта трудная миссия, для которой необходимы были, как справедливо писал летописец, "кротость голубя и мудрость змеи", увенчалась успехом. 

Однако не все русские князья обладали прозорливостью Александра Невского. И многие из них, не имея собственных сил в борьбе с Ордою, уповали на помощь Европы. Переговоры с римским папой вели, например, князь Михаил Черниговский, Даниил Галицкий и даже брат Александра, Андрей Ярославович. Но, думается, Александр Невский прекрасно разбирался в политических реалиях Европы и помнил судьбу христианского Константинополя, захваченного и разгромленного крестоносцами в 1204 году. К тому же союз с римским папой и с императором Священной Римской империи был возможен лишь в случае отказа Руси от православия. Но ведь Русь без Православия – не Русь…

А папа римский присылал своих послов к Невскому. Раз на поле брани не удалось, то может, глядишь, кардиналы смогут убедить князя. Расскажут о манне небесной, о европейских кисельных берегах…

Кстати, Даниил Галицкий поверил подобным увещеваниям. Его папа римский Иннокентий IV даже сделал "королем Руси". Во как!..

Заметил одну любопытную особенность: чем скромнее успехи – тем величественнее титулы и вообще, внешние формы и знаки. Например, некоторые германские курфюрсты имели такие длинные и пышные титулования, что на их перечисление занимает немало строк убористого текста. 

А посмотрите на военную форму. Самая простая, без вычурности, но вместе с тем практичная – у русской армии и немецкой. А это в истории две самые сильные армии мира. Нет, вернее так: номер 1 – русская армия, номер 2 – немецкая. А посмотрите на красоту военной формы некоторых стран. Аж дух захватывает! Правда, на полях сражений похвастаться им особо нечем. 

© РИА Новости
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Репродукция картины неизвестного художника "Битва Пересвета с Темирмурзой"
В 1252 году многие русские города восстали против монголо-татар, поддержав лишенный практического смысла призыв князя Андрея Ярославича. Сил для решительного боя в те времена явно не хватало.

А расхлебывать последствия безответственных затей брата пришлось Александру Невскому, немало заплатившему ордынцам, чтобы отвести от русских пределов возможное карательное нашествие. А князь Андрей в это время уже успел улепетнуть в Швецию, и издалека наблюдал за тем, как брат расхлебывает последствия его химер. Он так и не понял, что ослабленной из-за вечных войн Руси худой мир с Ордой лучше доброй ссоры.

Став великим князем всея Руси, Александр Невский проявил себя на этом поприще как умный и дальновидный муж. Приведу только один из примеров его мудрости. Хорошо зная ордынские дела, Александр сумел, сыграв на восточном властолюбии, стравить хана Берке с монгольскими правителями. В итоге Берке откололся от Монголии и провозгласил Золотую Орду самостоятельным государством, которое стало для Руси пусть и не слишком надежным, но все же заслоном от Великой Монгольской степи.

Так началось соединение и смешение русских и татарских земель и народов, много лет спустя вызревшее в многонациональное российское государство. А потом в Сарае, столице Золотой Орды, была учреждена епархия Русской Православной Церкви. 

И еще. Да, конечно, Руси приходилось держать "щит меж двух враждебных рас". Но все-таки различия есть. И существенные! Европа хотела в России и царствовать, и владеть землей, и заниматься работорговлей, и еще обирать местное население до нитки. Орда же выступала с менее радикальной программой – платите дань. Да еще рабы. Но это была, так сказать, добыча во время набегов. Специально работорговлей русскими занимались в основном крымчаки, а не ордынцы.

Скончался великий князь Александр Ярославич поздней осенью 1262 года. Он был погребен во владимирском Рождественском монастыре. Его духовный отец и сподвижник митрополит Кирилл в надгробном слове сказал: "Знайте, чада моя, яко уже зашло солнце земли Суздальской. Не будет такого князя в Русской земле".

И, слава Богу, митрополит Кирилл ошибался. 

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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