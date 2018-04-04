Эти три немного странные прибалтийские республики. Такой шум от них. Даже и в Вашингтоне от них только и разговоров – что об их переживаниях. Ну как не утешить. Проще с ними согласиться, чем терпеть все это.

Дональд Трамп и три президента, или Чему пора-порадуется Прибалтика Your browser does not support HTML5 audio

Все никак не могли выпроводить их из Белого дома. Ракетные комплексы хозяин им так и не пообещал, но на дорожку еще раз утешил.

Если верить всему, что они говорят о "российской угрозе", то можно решить, что в гостях у Трампа президенты Латвии, Литвы и Эстонии нашли свой идеал безопасности. В их перевернутом сознании он ведь так и выглядит: Кремль – где-то там, за океаном, а Белый дом – их дом. В смысле, их крепость. И остается только догадываться, как им не хотелось его покидать. Тем более хозяин, как оказалось, такой душка. И совсем не тот, страшный и ужасный кандидат в президенты США, что грозился лишить их американской защиты и советовал – невероятное невежество – самим о себе побеспокоиться.

"Прибалтийские республики заявляют, что не могут развиваться, так как в соседях у них Россия. Мы можем помочь, чтоб в соседях у них были страны Африки. Переселим всех прибалтов на африканский континент", – шутил он тогда в одном из своих интервью. А теперь не шутит. Видимо, понял, что прибалт – он и в Африке прибалт: везде найдет повод бояться Москвы. Да, вот, даже и в Вашингтоне от них только и разговоров, что об их страхах и переживаниях. Ну как не утешить, как не успокоить. Такой шум от них, что проще согласиться, чем терпеть все это.

Трамп снисходительно похвалил гостей за усилия по укреплению их обороны. Хотя, конечно, знал, что за укрепление их обороны надо бы хвалить хозяев. В смысле, их хозяев. То есть, получается, себя самого. В общем, дал он им на военные расходы еще 170 миллионов долларов на троих. Впрочем, если бы на троих, то было бы неплохо. А им же этим со своими государствами делиться надо. Причем только сто миллионов – на приобретение боеприпасов. Остальные – на проведение учений. Значит, на самих американцев, которых здесь будет больше, чем всех вооруженных сил Прибалтики вместе взятых. Но они счастливы.

А эти две дамочки – как бишь их? а, неважно – и вовсе ведут себя так, что Меланье бы поучиться. В рот заглядывают, каждое слово ловят, всему верят. В такой компании и Дональд почувствовал себя д'Артаньяном. Он, правда, так и не запомнил, кто из них Атос, Портос и Арамис. Но, главное, как сказала вот та, что больше всех клянет Россию: "один за всех и все за одного". А это как песня. Музыка Максима Дунаевского на слова пятой статьи НАТО. "Нужны прибалтам деньги – селяви. И "Пэтриотов" им в придачу дайте. Ведь что такое Даля без любви. А Даля без любви – Грибаускайте".

Пора, пора, порадуетесь потом, а пока пора бы и честь знать. Все никак не могли выпроводить их из Белого дома. Ракетные комплексы хозяин им так и не пообещал, но на дорожку еще раз утешил. "По всей видимости, никто из президентов США не был более жестким к России, чем Дональд Трамп", – сказал Дональд Трамп о себе в третьем лице. И уже от себя добавил: "Но если бы мы поладили с Россией, это было бы хорошо, а не плохо. И все соглашаются с этим, кроме очень глупых людей". Посмотрел на самодовольных гостей и подумал: "Причем, настолько глупых, что они даже не поняли, что это я о них сказал".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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