Дональд Трамп и три президента, или Чему пора-порадуется Прибалтика

Если верить всему, что они говорят о "российской угрозе", то можно решить, что в гостях у Трампа президенты Латвии, Литвы и Эстонии нашли свой идеал безопасности. В их перевернутом сознании он ведь так и выглядит: Кремль – где-то там, за океаном, а Белый дом – их дом. В смысле, их крепость. И остается только догадываться, как им не хотелось его покидать. Тем более хозяин, как оказалось, такой душка. И совсем не тот, страшный и ужасный кандидат в президенты США, что грозился лишить их американской защиты и советовал – невероятное невежество – самим о себе побеспокоиться.
Трамп снисходительно похвалил гостей за усилия по укреплению их обороны. Хотя, конечно, знал, что за укрепление их обороны надо бы хвалить хозяев. В смысле, их хозяев. То есть, получается, себя самого. В общем, дал он им на военные расходы еще 170 миллионов долларов на троих. Впрочем, если бы на троих, то было бы неплохо. А им же этим со своими государствами делиться надо. Причем только сто миллионов – на приобретение боеприпасов. Остальные – на проведение учений. Значит, на самих американцев, которых здесь будет больше, чем всех вооруженных сил Прибалтики вместе взятых. Но они счастливы.
Пора, пора, порадуетесь потом, а пока пора бы и честь знать. Все никак не могли выпроводить их из Белого дома. Ракетные комплексы хозяин им так и не пообещал, но на дорожку еще раз утешил. "По всей видимости, никто из президентов США не был более жестким к России, чем Дональд Трамп", – сказал Дональд Трамп о себе в третьем лице. И уже от себя добавил: "Но если бы мы поладили с Россией, это было бы хорошо, а не плохо. И все соглашаются с этим, кроме очень глупых людей". Посмотрел на самодовольных гостей и подумал: "Причем, настолько глупых, что они даже не поняли, что это я о них сказал".
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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