Пираты Азовского моря. Незалежная присягнула "веселому Роджеру"

Захват российского судна, похищение капитана, выдвижение ультиматума команде. Давно мы не слышали о сомалийских пиратах в Аденском заливе. Однако это не о них. Так ведут себя незалежные пограничники в Азовском море.

Лезть на рожон – любимая украинская забава последних лет, которая распространяется со скоростью эпидемии. Кто только не отметился в этой игре, начатой на самой верхушке власти. Теперь вот решили поиграть в нее украинские морские пограничники – так сказать, примерить на себя бандану Джека Воробья. Они задержали крымский траулер "Норд" в международных водах Азовского моря, отогнали его в порт Бердянска, увезли капитана в неизвестном направлении и собираются судить, угрожая пятилетним уголовным сроком.

Пока украинская сторона хорохорится изо всех сил. Мол, плевали мы на нормы международного морского права. "Не ндравится" нам, что судно, приписанное к порту в Керчи, ходит под российским флагом, что ни у одного из членов экипажа нет украинского паспорта, а есть только российские паспорта. Не считаем мы Крым российским – будем делать что хотим. Корабли вот, например, воровать. Блокировать их экипажи. И ни адвокатов, ни консулов российских к ним не пускать, потому что не может быть на крымских суднах российских граждан – только украинские.

Однако к этому блефу и авантюре Россия отнеслась с полной серьезностью. Примерно так же, как к жестоким развлечениям сомалийских пиратов. Ведь сопровождают же российские судна в опасных точках мирового океана боевые корабли ВМФ России – значит, будут сопровождать их и в акваториях Азовского и Черного морей, общих для Украины и России. Для Черноморского флота присутствие в Азовском море – вопрос совсем недолгого времени. Причем не только кораблями, а вместе с морской авиацией. Именно такой вариант рассматривается в эти дни.

Есть и еще одно "встречное предупреждение" незалежным пиратам – Россия может усилить технический досмотр украинских судов в Керченском проливе. Кстати, могла бы сделать это и ранее, так как "у украинской стороны всегда много проблем с безопасностью на устаревших судах, они объективно требуют повышенного контроля". И много ли судов пройдет этот объективный российский контроль безопасности – вопрос открытый.

Рожон – он и в Африке рожон, и на Украине. Так что не лезьте, здоровее будете.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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