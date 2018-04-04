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Задний ход: США готовы принять новых дипломатов из России

15:2304.04.2018
(обновлено: 15:24 04.04.2018)
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в ВашингтонеЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Высланные из США российские дипломаты еще только чемоданы собирали, а в Вашингтоне уже передумали. И предложили России обменяться новыми любезностями.

Британская информационная атака "Новичком" то ли не подействовала, то ли концентрация оказалась слабой, и некоторые партнеры Лондона уже оклемались от вброса. Например, Госдеп США предложил России прислать в Штаты новых дипломатов взамен высланных.

Вот так просто, без тени смущения. Будто и не заявляли на весь мир об осуждении нападения на Сергея Скрипаля и его дочь, о солидарности и полном доверии Британии, о "русских шпионах под прикрытием". И это спустя всего три дня после возвращения россиян на родину. А что такого-то, действительно? 

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Политолог прокомментировал предложение США о замене российских дипломатов

"Хайли лайкли", США не понимают, что испортить отношения гораздо проще, чем потом восстановить. Либо в Госдепе рассчитывают, что Москва восторженно воспримет великодушное разрешение и тут же радостно пришлет новых сотрудников дипмиссии. Впрочем, в искренность добрых намерений американцев верится с трудом: каждый запрос на аккредитацию они обещают рассматривать в отдельности. Читай – очень долго и скрупулезно, с высокой вероятностью отказа. В любом случае механической замены не будет, в этом можно не сомневаться.

Но США не были бы США, если бы не пытались всегда и везде предусмотреть  свою выгоду. Ведь госдепартамент рассчитывает, что Москва тоже примет с распростертыми объятиями новую дипломатическую делегацию из Америки. 

Но, опять-таки "хайли лайкли", Штаты просто лавируют между Лондоном и Москвой. С одной стороны, солидарно с Британией выслали российских дипломатов. С другой – оставили возможность для взаимного восполнения потерь. Весьма удобно.

Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери
© AFP 2018 / Ben Stansall
Аналитик: мотив для провокации со Скрипалями был только у одной страны

А вот Великобритании пора начинать нервничать. "Кажется, они что-то подозревают", – такой шепоток звучит сейчас в высоких кабинетах Лондона, "хайли лайкли". "Они" – это те надежные партнеры, которые поверили премьеру Терезе Мэй и ее шестистраничной презентации, похожей на незатейливую работу нерадивого школьника. Германия уже прозрачно намекает, что "дело Скрипаля" темное. А зампредседателя ХДС Армин Лашет без обиняков заявил, что когда убеждаешь почти все страны НАТО проявить солидарность, должно же быть хоть одно доказательство. Надежду на то, что это хоть одно доказательство есть, похоронил глава секретной военной химической лаборатории в Портон-Даун. Он прямо сказал, что страну-производителя токсина, которым были отравлены Скрипали, установить не удалось.

Информ-токсин "Новичок" (как его называют в Британии), похоже, оказался слабоват. Либо партнеры Лондона симулировали симптомы "отравления" и лишь изобразили солидарность. Однако есть опасения, что это лишь мимолетное просветление сознания. Возможны рецидивы и новые "наезды" на Россию.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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