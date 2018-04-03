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Хождение по мухам. Смогут ли Путин с Трампом уединиться в Белом доме?

17:5303.04.2018
(обновлено: 17:54 03.04.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин и Дональд ТрампВладимир Путин и Дональд Трамп
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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То, что в Москве и Вашингтоне все еще не отказываются от очного контакта лидеров, свидетельствует о том, что друг к другу лидеры никакой личной неприязни не испытывают. Правда, этого недостаточно, чтобы снять ее и между странами.

Хождение по мухам. Смогут ли Путин с Трампом уединиться в Белом доме?
Вообще, Кремль никогда не нарушает конфиденциальность. Здесь понимают значение этого слова и строго придерживаются правил приличия. И не то чтобы этот случай был особым. Хотя телефонная беседа с главой Соединенных Штатов – это всегда особый случай. Но коль он сам позволил себе болтливость сверх меры, то кое-какие пассажи потребовали пояснения. 

Потому помощник российского президента Юрий Ушаков, когда ему задали прямой вопрос, юлить не стал. Да, сказал, предлагал Трамп Путину встретиться. Причем, не только, как он сам выразился, "в недалеком будущем", но и недалеко от дома. А еще лучше, в самом Белом доме. "Если все будет нормально, я надеюсь, американцы не откажутся от предложения обсуждать возможность проведения саммита", – добавил Ушаков, признав, что уже ненормально. "После 20 марта произошел очередной сбой в наших двусторонних отношениях", – напомнил он. 

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Политолог: Трампу важно провести личную встречу с Путиным

В Вашингтоне тоже не промолчали. Президент США обсуждал с российским коллегой возможные места для рандеву, включая и свою официальную резиденцию, признала пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс. "На данный момент нам к этому нечего добавить", – отрезала она. Верно, только убавить. Хотя куда уж больше. Тем не менее, то, что в двух столицах все еще не отказываются от очного контакта лидеров, в принципе, обнадеживает. Должно же хоть что-то обнадеживать. А это все еще свидетельствует о том, что друг к другу они никакой личной неприязни не испытывают. 

Правда, все уже поняли, что этого недостаточно, чтобы снять ее и между странами. Как поняли и то, в какой именно из них проблема. Путин же не отказался от поездки в Вашингтон. А вот Трамп, наверное, перекрестился, что ему не поступило ответное приглашение в Кремль. Спецпрокурору Мюллеру его бы точно хватило. Белый дом же в качестве переговорной площадки – это для Трампа идеальный вариант. Во-первых, здесь он пусть и номинальный, но все-таки хозяин положения. Во-вторых, дома и стены помогают. Тем паче, что кроме них ему и опереться-то не на кого. 

Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Американист о "секретном бункере" под Белым домом: США обеспокоены

С другой стороны, им даже в этих покоях не уединиться. Как пишет бывший репортер The Washington Post Рональд Кесслер в книге "Белый дом Трампа: изменение правил игры", кишит обиталище американских президентов если и не "жучками", то мухами. Хоть и обещал Дональд осушить вашингтонское болото, но оно и его доконало. Здание-то на трясине. "Трамп ненавидит мух. Работники убивают их с помощью ружей с солью под давлением", – раскрывает "военную тайну" Кесслер. И, видимо, в этой неравной битве пока побеждают насекомые. 

Теперь понятно. И не важно, какая муха его укусила, если это происходит с ним постоянно. Но здесь или в каком другом месте с Путиным ему бы переговорить. Как минимум для того, чтобы все-таки отделить мух от котлет. Если отделить их от себя не получается.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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