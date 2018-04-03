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"Холодная война 2.0": НАТО воюет с ветряными мельницами

16:4703.04.2018
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЛоготип НАТО в БрюсселеЛоготип НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Североатлантический театр абсурда. НАТО заявляет о готовности к диалогу и высылает российских дипломатов, подбирается к границам России и кричит, что это Москва кому-то угрожает. Как бы финал этой постановки не стал для авторов большим провалом.

НАТО перешло красную черту в военном строительстве у границ России. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко. По мнению дипломата, и в политике, и в военной сфере Брюссель стал использовать методы холодной войны, которые должны оставаться в прошлом. Чуть раньше Грушко отметил, что альянс прекратил сотрудничество с Москвой в сферах общих интересов и взял курс на "усиление на восточном фланге против несуществующей угрозы". И сделал вывод: наращивание военного потенциала НАТО у границ России совершенно не оправдано. Все это, конечно, так. И очень бы хотелось, чтобы политическое и военное начальство Запада руководствовалось хотя бы заявлениями Йенса Столтенберга о важности ведения диалога с Россией.

Батальон НАТО в Польше
© РИА Новости / Стрингер
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Политолог: НАТО само осложняет поиск общего языка с Россией

Ведь если разобраться, полноценная холодная война в новых условиях по определению невозможна. В прошлом веке противостояли две системы, две идеологии, две культуры в широком понимании. Наконец, если угодно, два мировоззрения в философском смысле этого слова. Разве сейчас дела обстоят подобным образом? У России нет никакой государственной или даже негосударственной, но широко распространенной массовой идеологии. Ее экономика, в отличие от советской, завязана на внешние рынки. Прежде всего, на рынок энергоресурсов и рынок высоких технологий. Одно Россия продает, другое покупает. Ни элита, ни простые граждане не воспринимают Запад как некую враждебную и неведомую силу, с которой надо бороться и которой надо избегать. Напротив, и обыватели, и влиятельные граждане Российской Федерации при первой возможности посещают страны Запада в разном качестве – от туристов до инвесторов. Соответственно, многие покупают там недвижимость и иные активы, рассчитывая на равных говорить с западным истеблишментом, местным "высшим светом".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© REUTERS / Yves Herman
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Так называемая "российская агрессия" – это тоже огромный миф. Москва лишь отвечает на вызовы, которые перед ней ставят внешние силы, будь то Крым или массовая высылка дипломатов. И ее никак нельзя обвинить или даже заподозрить в формировании повестки в отношениях с Западом, которые, как хорошо известно, стремительно деградируют. Есть ощущение, что многие крупные игроки в ЕС и США понимают, как в реальности обстоят дела. Но делают, пользуясь ситуацией, свои "гешефты". Самые разные. Пытаются это делать игроки и совсем мелкие, типа стран Прибалтики, пытаясь разыграть российскую карту. Они, конечно, получают "короткий" эффект в виде каких-нибудь незначительных преференций или финансовой помощи. Но вот в "долгую" их позиция может стать самоубийственной. И об этом тоже напомнил Александр Грушко. По его словам, эти страны, в том числе из-за их радикальной позиции, стали учитываться в военном планировании в России. Раньше этого не было. А теперь вот появилось. И в Прибалтике, будь там у руля мало-мальски здравые политики, от этой информации просто должны были бы схватиться за голову.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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