Не было бы счастья. Надежда Савченко поняла, как навести порядок на Украине

В СИЗО Надежда Савченко думает о судьбе Украины. Заключение не помешало ей выпустить тезисы о правильном устройстве страны. А вот ее саму пока никто выпускать не собирается. Уж теперь-то – точно.

Надежда Савченко представила свое видение нового устройства Украины. Пока не с броневика (не имеет такой возможности), а на своей странице в Facebook.

Отказ от еды и других физических раздражителей, которые отвлекают от дум, пошел, похоже, на пользу ее политической мысли: депутат Верховной рады, находясь в заключении, представила весьма объемный для таких условий труд, снабженный статистическими данными и выдержками из документов, например, из гражданско-территориального кодекса Украины.

Надежда Савченко, в частности, отмечает, что последняя перепись населения в стране прошла в 2001 году, и пишет, что пора бы уже провести новую. Звучит логично: когда берешься управлять страной, неплохо бы знать, с кем придется иметь дело. Хотя тех, кто уже пришел к власти в ходе последнего Майдана, эта идея вряд ли порадует: может оказаться, что жителей стало значительно меньше. И как это тогда объяснять? "Агрессией России", которая крадет украинских граждан, тайно провозит их через границу и заставляет работать на своей территории и отправлять деньги домой? Или, наоборот, найти в убыли и свои прелести – как говорил министр иностранных дел, украинцы ведь добрый народ, массово бегут на помощь собрату поднимать экономику Польши.

Но если с этим вопросом как-то можно разобраться, то что делать с предложением Савченко устроить судебную и правоохранительную системы так, чтобы жители напрямую выбирали региональных руководителей полиции и председателей судов?

Или как, например, поступить с ее идеей дать людям возможность отзывать депутатов? Да если бы это было можно, состав парламента менялся бы после каждой массовой драки в стенах Рады. То есть весьма часто. Избиратели отзывали бы проигравших в схватке и отправляли бы в парламент самых задиристых – чтобы было на что кроме России посмотреть в вечерних новостях.

В любом случае пока что украинским властям идеи Надежды Савченко не по душе. Поэтому она продолжает голодать в СИЗО. И в Киеве менять ситуацию пока, видимо, не планируют.

А куда граждане Украины обращаются, когда никто не может помочь? Как водится, к США. Вера Савченко, сестра вскормленной в неволе молодой орлицы, написала письмо Дональду Трампу, чтобы он как-то присмотрел за заключенной и вообще проконтролировал ситуацию.

Наверняка американский президент найдет на это время – где-то между переговорами с Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном и перед торговой войной с Китаем. Если, конечно, имя Надежды Савченко ему вообще о чем-то говорит.

Для полноты эффекта нужно обратиться еще и в конгресс, выслать им вышиванки и плакаты "свободу Надежде", которые, наверняка, завалялись где-то в Раде. Вот это было бы и впрямь интересное шоу.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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