Русский язык в школах отменяется: Латвия попирает главные ценности ЕС

Уничтожая среднее образование на языках нацменьшинств, латвийское государство нарушает не только права жителей страны – как граждан, так и "неграждан" – но и собственную конституцию. О морали и этике – и вовсе говорить излишне.

Президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Среднее образование в этом государстве уже очень скоро можно будет получить исключительно на государственном языке. Эта мера, как считает глава республики, позволит всем школьникам приобрести качественное образование и устроить свою жизнь на родине. Более того, создаст более сплоченное общество и усилит страну. Посыл Риги очевиден: окончательно избавиться от "колониального", как там иногда говорят, наследия. От рудиментов былой "оккупации", бремя которой с себя эта балтийская страна скинула более четверти века назад. И это, прежде всего, чистой воды политика.

Правящей элите на фоне колоссальных проблем в обществе – от падающей демографии до безуспешных попыток выстроить по-настоящему эффективную экономику – жизненно необходима борьба с внешним врагом. Тем более, если "пятая колонна" этого врага, по представлениям властей, представлена внутри самой страны примерно третью населения. У более сильных и богатых товарищей по западному формату под эти цели можно и нужно выбивать новые средства и преференции, а также оправдывать в глазах электората собственные просчеты. Но при этом необходимо не забывать и о создании регулярных прецедентов, от которых затем и отталкиваться.

Очевидно ведь, что русскоговорящие жители Латвии, как это уже не раз бывало, публично и массово выскажут свое неодобрение новым дискриминационным мерам: постепенной отменой обучения на русском языке, родном для очень и очень значительной части населения. Вот такие митинги и можно будет отнести к якобы враждебным действиям России, которая, дескать, намеренно поддерживает недовольных. Дальше – дело техники для латвийских чиновников. Преподносить в Вашингтоне и Брюсселе такого рода информацию в нужном свете они умеют.

Нет, конечно, латвийское государство вправе принимать законы, которые считает необходимыми. Пусть даже эти законы оскорбляют и ущемляют права тех, кто во многом в свое время создавал научный и промышленной потенциал этого ныне европейского государства. Вот только остаются вопросы гигиены. Если угодно, морально-нравственной. Если угодно, государственной. Или же демократической – в европейском понимании этого слова. Для развитых и по-настоящему продвинутых стран ЕС отношение к нацменьшинствам – важнейший маркер их качества во всех смыслах. Их приличности и цивилизованности. Эдакая лакмусовая бумажка. Примеров – пруд пруди. В Финляндии официальными языками являются финский и шведский, в Бельгии – нидерландский, французский и немецкий, в Швейцарии таковых – сразу четыре. Образовательные модели для меньшинств могут быть одноязычными, двуязычными или трехъязычными. В итальянском Южном Тироле, где проживает определенное количество этнических немцев, образование на всех уровнях, включая дошкольное, начальное и среднее, осуществляется на итальянском или немецком языках. Родители выбирают сами. И что примечательно: образование абсолютно бесплатно. Или вот еще пример: в Венгрии работают школы с румынским и венгерским языком обучения, а также двуязычные. Примерно так же проблема решается в соседней Румынии.

Характерно, что нацменьшинства, к правам которых демонстрируется таким образом внимание и уважение, составляют в некоторых из упомянутых стран лишь несколько процентов населения. В Латвии же речь идет примерно о трети жителей, права и интересы которых не ставятся ни по сути, ни по форме ни в грош. Тут даже не нужно лишний раз напоминать о "гражданах" и "негражданах". Остается констатировать: продвинутой, демократической и по-настоящему европейской – в хорошем смысле этого слова – страной Латвии стать в ближайшей перспективе "не светит".

Наконец, есть еще и правовой аспект этой истории. В конституции Латвии черным по белому записано, что лица, принадлежащие к нацменьшинствам, имеют право сохранять и развивать свой язык, этническую и культурную самобытность. Решение властей явно идет вразрез с этим важнейшим пунктом. А как насчет Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, которую Латвия ратифицировала в 2005 году? Тоже, мягко говоря, не очень. В этом документе сказано, что подписавшие его государства обязаны обеспечить эффективную защиту национальных меньшинств, прав и свобод лиц, принадлежащих к ним. Разумеется, при соблюдении верховенства закона и уважении территориальной целостности и государственного суверенитета. Но на них никто в Латвии и не покушается. Одним словом, как ни крути, а тест на демократическую европейскую "гигиену" политическая верхушка в Риге не проходит. А взывать к совести ее представителей, объективности, взвешенности или еще чему-то подобному – дело и вовсе целиком и полностью бессмысленное. За эти качества большие дяди не платят.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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