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"Гречка, сэр". В Британии заменили "лапшу" об отравлении новым блюдом

17:4602.04.2018
(обновлено: 17:48 02.04.2018)
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© AFP 2018 / Adrian Dennis Британские военные в городе Гиллингем во время расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочериБританские военные в городе Гиллингем во время расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Пока не известно, это над The Sun так прикололись "осведомители" или это ее собственное "творчество", но вышло занятно. Газета, шутя, раскрыла логику этого расследования, в частности. Если не британских манипуляций в целом.

"Гречка, сэр". В Британии заменили "лапшу" об отравлении новым блюдом
В Британии обновили обличительный рацион. Понимая, что подданным Ее Величества может приесться вся эта липкая "лапша" об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, здесь ввели в информационное меню новое "блюдо". Гречку. В их подаче она, правда, тоже выеденного яйца не стоит, но, если уж заваривать антироссийскую кашу, то не из овсянки же. Сэр. 

Палатка над скамейкой, на которой был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери
© AFP 2018 / Ben Stansall
"Дело Скрипаля": гречка – это вам не перловка!
Как написала накануне The Sun со ссылкой на осведомленные источники, именно к русской крупе склоняется следствие по делу о "покушении в Солсбери". В полиции теперь считают, что нервно-паралитическое вещество привезли из России в пачке обыкновенной гречки. Дескать, роковой для шпиона могла оказаться вкусовая ностальгия по родине. Ждал гостинцев от дочери, но она в спешке забыла. Поэтому продуктовый набор – в него входили еще и специи с лавровым листом – передала подруга Юлии, что прилетела в Лондон чуть позже. Ее, как пишет газета, в Скотланд-Ярде уже допросили. 

Где она сейчас и в каком статусе – не уточняется. Но это и неважно. Все же сходится. Россия – крупнейший в мире производитель гречки. Причем признает, что осталась им и после распада СССР. Гречка – она ядрица. Стало быть, от слова "яд". Лаврушка же со специями в их британской интерпретации – это потому, что они, хоть убей, не понимают, как это можно есть в чистом виде. Тем не менее, решили попробовать. "Мясо" же в этом деле есть, а вот гарнира явно не хватало. 

Пока не известно, это над The Sun так прикололись "осведомители" или это ее собственное "творчество", но вышло занятно. Газета, шутя, раскрыла логику этого расследования, в частности. Если не британских манипуляций вообще. Главное в них – это расчет на готовность публики поверить даже в бред, если он имеет хоть какое-то правдоподобие. А здесь все так и кишит Россией. По крайней мере, теперь ясно, кто доставил отраву, как и в чем. 

Хотя, по сути, таблоид всего лишь сделал то, что официальный Лондон сделал со всем миром. Разыграл. И надо сказать, что более искусно, поскольку не сразу и догадаешься, что это тонкий английский юмор. Даже в Англии не все его поняли. У нас это называется: купились. Солидные издания бросились перепечатывать хохму. То, что она вышла 1 апреля, никого из них не смутило. Обратили внимание на другое совпадение. Как бы "утечка" произошла сразу после известия о том, что Юлия Скрипаль пришла в себя. Значит, она и дала показания. То есть, можно верить. 

Полиция у дома бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери
© REUTERS / Peter Nicholls
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В конце концов, версия про гречку ничуть не хуже всех предыдущих. Но с каким убедительным знанием русской души и русской кулинарной культуры. У нас же так и говорят: куда бы судьба ни забросила русского человека, рано или поздно он начинает искать там гречку. Вот Скрипаль и нашел. На свою беду. Им бы, чтоб вообще сомнений не осталось, следовало назвать это кушанье по-питерски: "греча". Тогда прямая связь с президентом России была бы абсолютной. Еще жаль, что они не догадались "ввезти" в Британию хрен. Это ведь тоже так по-русски. И гречки не слаще. И когда-нибудь Москва бы точно призналась, мол, "хрен вам". 

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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