Говорят, его уже приглашают в Техасский университет. Вариант. Если только с лекциями на тему: "Хочешь испортить отношения со всеми – спроси меня, как".
Кто был не тем, тот стал ничем. Госдеп стер из памяти Рекса Тиллерсона
Будто и не было ничего. И дело не только в том, что он ушел "в нули" – ровно в полночь Рекс Тиллерсон превратился в безработного. Но вдобавок ко всему госдепартамент удалил его имя даже со своего официального сайта. Буквально стер из памяти. Ранее на портале внешнеполитического ведомства существовал специальный раздел "Госсекретарь Тиллерсон". Теперь только "Госсекретарь". И запись о том, что Джон Салливан стал и.о.. А вместо биографии экс-главы Госдепа, размещенной на этом ресурсе: "Приносим извинения, страница не найдена". Вот так и проходит слава мирская.
Хотя приходила ли она к нему, слава эта? Он с первого дня в Госдепе доказывал, что русские его зря наградили. Иногда удачно. Но от начала и до конца он так и останется чужим среди чужих. Поэтому все закономерно. Кто был не тем, тот стал ничем. Как говорится, была без радости любовь. Так что, "тили-тили тесто – Тиллерсон без места". Видимо, и в истории тоже. Его бывшие подчиненные поступили с ним так, как Бендер с ладьей одноглазого шахматиста-любителя в клубе "Четырех коней". "– Только что на этом месте стояла моя ладья. А теперь ее уже нет. – Нет, значит, и не было".
Вот только и у нас все ходы записаны. Именно с фамилией Тиллерсона отныне и всегда будут связывать самую низкую фазу российско-американских отношений. Если, конечно, они при его сменщике Майкле Помпео не опустятся еще ниже. А пока всего за год Тиллерсона закрыто торгпредство России и два ее дипфилиала. В Сиэтле – окончательно как раз в его официально последний день в Госдепе. С массовой высылкой дипломатов он тоже успел.
Но даже во всем этом он участвовал лишь посредственно. Рекс не принимал эти решения и не подсказывал их, а всего-то постфактум отыскивал в своем скудном дипломатическом лексиконе, как ему казалось, правильные слова для обоснования этих решений. Тиллерсон при Трампе и был, как та самая ладья. Фигурой ключевой, мощной, но прямолинейной. Никакой гибкости. Никакого политического изящества. Если оптимизация Госдепа, то до основания. По принципу "лишнее убрать". Стало быть, все и всех, коль лишнее – сама дипломатия. Если Трамп, то "болван" и при свидетелях.
Однако он же ни в чем таком так и не признался, чтобы рассчитывать хотя бы на славу бузотера. Может, сделает это в мемуарах. А пока о нем по факту действительно вспомнить нечего. Цеплялся за сделку с Ираном. Был против точки невозврата с КНДР. Но все это из разряда "как говорят". И пусть многое указывает на то, что его убрали и из-за этого. Но для музея Госдепа – это не экспонат. Это не пробирка от Колина Пауэлла, не "перегрузка" от Хиллари Клинтон и даже не новая страна "Кырзахстан" от Джона Керри.
Вот и получается, что самое значительное достижение Тиллерсона в международных делах так и осталось то, с которым он пришел в Госдеп и которое весь этот год пытался дезавуировать. Российский орден Дружбы. И этого у него не отнять. В смысле, орден. Уже без дружбы. Но мы – незлопамятные. Говорят, его приглашают в Техасский университет. Вариант. Если только с лекциями на тему: "Хочешь испортить отношения со всем миром – спроси меня, как". По крайней мере, до того, как в Белом доме сотрут память о Трампе, лучше Тиллерсона об этом никто не расскажет.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.