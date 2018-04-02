"Дело Скрипаля": гречка – это вам не перловка!

И все-таки гречка! А я-то думал, что перловка. Потому что перловка, приготовленная на любой армейской кухне в советские времена, вполне могла считаться опаснейшим оружием. Проверено на себе еще в брежневские годы. Особенно, если перловку приготовить на пустой воде и особенно, если она пригорит. Это вам не какие-то там "новички"-слабачки.
Впрочем, про гречку мы еще не все услышали. Может, вскоре дело дойдет и до бобовых.
Вообще, вокруг так называемого "дела Скрипаля" – какое-то странное затишье. Если сравнивать с фронтом – спорадические перестрелки из ручного автоматического оружия. А пушки-то молчат. Вот, например, Тереза Мэй что-то и как-то притихла. Может, копит для очередного антироссийского скандала яд? Ну, как делают это некоторые подотряды и классы…
А главными ньюсмейкерами последних дней стали два блондина – Дональд Трамп и Борис Джонсон. Начнем со "старшого". Подписал недавно документы по ограничению импорта из Китая. А Пекин в ответ обложил высокими пошлинами 128 американских товаров. Красота! А ведь Китай владеет большой долей государственных бумаг США. Ведь всякое может произойти. Даже американские экономисты признают, что Китай – важнейший игрок на рынке Штатов и может двигать этим рынком в любую сторону. Пока это напоминает взаимоотношения отцов и детей. Сын-студент вовсю учит уму-разуму своих "предков", но при этом от них на вольные хлеба не съезжает и девушек водит по кафе-дискотекам на отцовы деньги. Я, конечно, несколько утрирую ситуацию, но на самом деле китайские деньги в Америке могут много чего подпортить. Как говорил один небезызвестный герцог: война – это война.
Борис Джонсон. Здесь все сложнее. Столько странных заявлений сделано им за последнее время. Но, с другой стороны, человеку, видно, нравится играть на публике. Об этой "игре" чуть позднее.
Поначалу трудно было понять: это что, такой британский юмор вообще или это такой юмор у министра Джонсона? Повнимательнее на него посмотрел. Нет, не на кадры, где он размахивает руками в парламенте или перед представителями прессы. Нет, я посмотрел на его походку. Как-то показали такой план – Джонсон идет по Даунинг-стрит. После этого лично у меня к министру вопросов стало значительно меньше. Такое бывает. Походка человека очень и очень много может рассказать о нем, о его характере, уме, наконец.
Тогда Британия с другой стороны запускает евросолидарность – высылка российских дипломатов. Такой поворот событий обрадовал, пожалуй, только поляков, прибалтов да Порошенко. Но в данном случае президент Украины не в счет. Физически Порошенко наверняка весит более ста килограммов, но на международной арене у него вес новорожденного вечно орущего младенца.
Остальные страны на высылку дипломатов отреагировали показательно вяло. Некоторые и вовсе отказались от этого. Дескать, моя хата с краю. Предоставьте сначала, госпожа Мэй, реальные доказательства. И поэтому из этой всей хваленой евросолидарности и дипломатии силы вышла простая арифметика: мы двоих вышлем, мы – троих, а мы одного… И тут же глава МИД ФРГ Хайко Маас подчеркивает готовность к диалогу с Россией, несмотря на взаимную высылку дипломатов.
Вся эта евросолидарность в итоге напоминает какой-то цирк, где главным коверным как раз и выступает Борис Джонсон. Мне в этой связи вспомнился один персонаж из знаменитой книги Гиляровского – балаганный зазывала Юшка:
"Он был в балагане неузнаваем со своей седой подвязанной бородой. Как заорет на все поле:
– Рррра-ррр-ра-а! К началу! У нас Юлия Пастраны – двоюродная внучка от облизьяны! Дыра на боку, вся в шелку!.. – И пойдет и пойдет…
Толпа уши развесит. От всех балаганов сбегаются люди "Юшку-комедианта" слушать… А он седой бородой трясет да над нами же издевается. Вдруг ткнет в толпу пальцем да как завизжит:
– Чего ты чужой карман шаришь?
– Дура ты дура! Куда тебя зря нечистая сила прет… Эх ты, девятиногая буфетчица из помойной ямы!.. Рр-ра-ра! К началу-у, к началу!
Сорвет бороду, махнет ею над головой и исчезнет вниз.
А через минуту опять выскакивает, на ходу бороду нацепляет:
– Эге-ге-гей! Публик почтенная, полупочтенная и которая так себе! Начинайте торопиться, без вас не начнем…
Вдруг остановится, сделает серьезную физиономию, прислушивается.
Толпа замрет.
– Ой-ой-ой! Да никак начали! Торопись, ребя!
И балаган всегда полон, где Юшка орет".
А что? Ведь еще в советские времена говорили, что каждая профессия и работа почетны…
Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik
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