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"Дело Скрипаля": гречка – это вам не перловка!

13:5302.04.2018
(обновлено: 13:54 02.04.2018)
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© AFP 2018 / Ben StansallПалатка над скамейкой, на которой был найден Сергей Скрипаль и его дочь в СолсбериПалатка над скамейкой, на которой был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери
© AFP 2018 / Ben Stansall
Первого апреля газета The Sun сообщила, что, по одной из версий, Скрипали отравились гречкой из России. Это было бы смешно, если бы другие версии не были так же абсурдны. Четко в этой истории виден лишь футбол. А пахнет она газом. Американским СПГ.

И все-таки гречка! А я-то думал, что перловка. Потому что перловка, приготовленная на любой армейской кухне в советские времена, вполне могла считаться опаснейшим оружием. Проверено на себе еще в брежневские годы. Особенно, если перловку приготовить на пустой воде и особенно, если она пригорит. Это вам не какие-то там "новички"-слабачки.

Полиция у дома бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери
© REUTERS / Peter Nicholls
Эксперт: вопросы к ОЗХО по делу Скрипаля могут "прорвать" атаку на Россию
Зря все-таки британцы доверили искать отраву, которую теперь надо звать гречкой, а не "Новичком", ОЗХО. Надо было сразу же передавать дело "белым каскам". Эти уж найдут точно! Они даже в Сирии умудряются из мухи, которая вокруг них же вьется, сделать слона, которого они "подкладывают" под Башара Асада.

Впрочем, про гречку мы еще не все услышали. Может, вскоре дело дойдет и до бобовых.

Вообще, вокруг так называемого "дела Скрипаля" – какое-то странное затишье. Если сравнивать с фронтом – спорадические перестрелки из ручного автоматического оружия. А пушки-то молчат. Вот, например, Тереза Мэй что-то и как-то притихла. Может, копит для очередного антироссийского скандала яд? Ну, как делают это некоторые подотряды и классы…

А главными ньюсмейкерами последних дней стали два блондина – Дональд  Трамп и Борис Джонсон. Начнем со "старшого". Подписал недавно документы по ограничению импорта из Китая. А Пекин в ответ обложил высокими пошлинами 128 американских товаров. Красота! А ведь Китай  владеет большой долей государственных бумаг США. Ведь всякое может произойти. Даже американские экономисты признают, что Китай – важнейший игрок на рынке Штатов и может двигать этим рынком в любую сторону.  Пока это напоминает взаимоотношения отцов и детей. Сын-студент вовсю учит уму-разуму своих "предков", но при этом от них на вольные хлеба не съезжает и девушек водит по кафе-дискотекам на отцовы деньги.  Я, конечно, несколько утрирую ситуацию, но на самом деле китайские деньги в Америке могут много чего подпортить. Как говорил один небезызвестный герцог: война – это война.

Борис Джонсон. Здесь все сложнее. Столько странных заявлений сделано им за последнее время. Но, с другой стороны, человеку, видно, нравится играть на публике. Об этой "игре" чуть позднее. 

Поначалу трудно было понять: это что, такой британский юмор вообще или это такой юмор у министра Джонсона? Повнимательнее на него посмотрел. Нет, не на кадры, где он размахивает руками в парламенте или перед представителями прессы. Нет, я посмотрел на его походку. Как-то показали такой план – Джонсон идет по Даунинг-стрит. После этого лично у меня к министру вопросов стало значительно меньше. Такое бывает. Походка человека очень и очень много может рассказать о нем, о его характере, уме, наконец.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время совместной пресс-конференции в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Единства нет: коллективная Европа не пошла на поводу у Лондона и Вашингтона
Да, действительно, в "деле Скрипаля" есть футбол, точнее ЧМ-2018. Но футбол футболом, а вся эта история все-таки пахнет газом. Нет, слава богу, не придуманным на Западе "Новичком", а американским СПГ. Смотрите, как складно все получается: Скрипаля якобы травят российским газом, а Британия сразу хватается за евроатлантическую солидарность и вместо "Северного потока-2" – СПГ из-за океана. Но тут промашечка вышла. Меркель не может не продвигать российский газовый проект, поскольку под него сверстан бизнес-план на десятилетия вперед у многих германских компаний. Против них фрау канцлерин, несмотря ни на какую солидарность, не пойдет. Просто ей не дадут этого сделать.

Тогда Британия с другой стороны запускает евросолидарность – высылка российских дипломатов. Такой поворот событий обрадовал, пожалуй, только поляков, прибалтов да Порошенко. Но в данном случае президент Украины не в счет. Физически Порошенко наверняка весит более ста килограммов, но на международной арене у него вес новорожденного вечно орущего младенца.

Остальные страны на высылку дипломатов отреагировали показательно вяло. Некоторые и вовсе отказались от этого. Дескать, моя хата с краю. Предоставьте сначала, госпожа Мэй, реальные доказательства. И поэтому из этой всей хваленой евросолидарности и дипломатии силы вышла простая арифметика: мы двоих вышлем, мы – троих, а мы одного… И тут же глава МИД ФРГ Хайко Маас подчеркивает готовность к диалогу с Россией, несмотря на взаимную высылку дипломатов. 

Вся эта евросолидарность в итоге напоминает какой-то цирк, где главным коверным как раз и выступает Борис Джонсон. Мне в этой связи вспомнился один персонаж из знаменитой книги Гиляровского – балаганный зазывала Юшка:

"Он был в балагане неузнаваем со своей седой подвязанной бородой. Как заорет на все поле:

– Рррра-ррр-ра-а! К началу! У нас Юлия Пастраны  – двоюродная внучка от облизьяны! Дыра на боку, вся в шелку!.. – И пойдет и пойдет…

Толпа уши развесит. От всех балаганов сбегаются люди "Юшку-комедианта" слушать… А он седой бородой трясет да над нами же издевается. Вдруг ткнет в толпу пальцем да как завизжит:

– Чего ты чужой карман шаришь?

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Эксперт: с каждым заявлением Джонсона становится "все смешнее и страшнее"
И все завертят головами, а он уже дальше: ворону увидал – и к ней.

– Дура ты дура! Куда тебя зря нечистая сила прет… Эх ты, девятиногая буфетчица из помойной ямы!.. Рр-ра-ра! К началу-у, к началу!

Сорвет бороду, махнет ею над головой и исчезнет вниз.

А через минуту опять выскакивает, на ходу бороду нацепляет:

– Эге-ге-гей! Публик почтенная, полупочтенная и которая так себе! Начинайте торопиться, без вас не начнем…

Вдруг остановится, сделает серьезную физиономию, прислушивается.

Толпа замрет.

– Ой-ой-ой! Да никак начали! Торопись, ребя!

И балаган всегда полон, где Юшка орет".

А что? Ведь еще в советские времена говорили, что каждая профессия и работа почетны…

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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