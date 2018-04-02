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Женское лицо войны. Адмирал Бубулина и штаб-ротмистр Александров

07:0002.04.2018
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Русская писательница Надежда Андреевна Дурова (1783 - 1866 г. г.) - первая женщина-офицер, принимавшая участие в Отечественной войне 1812 года. Гравюра с портрета работы Карла Брюллова.Русская писательница Надежда Андреевна Дурова (1783 - 1866 г. г.) - первая женщина-офицер, принимавшая участие в Отечественной войне 1812 года. Гравюра с портрета работы Карла Брюллова.
Все знают о кавалерист-девице Дуровой. Но, вопреки легенде, она была не первой женщиной – офицером русской армии и флота. Были еще "капитан Курточкин", "капитан Тихомиров", а позднее был (была) даже адмирал Бубулина…

В этот день, …лет назад

Второго апреля 1866 года скончалась женщина-офицер Надежда Андреевна Дурова. Ее иногда называют первой в русской армии женщиной-офицером. 

Однако еще в русско-турецкую войну 1787-1791 годов в рядах донских казаков воевала в чине офицера Татьяна Маркина, известная под фамилией Курточкин. 

Во время путешествия Екатерины II в Крым в 1787 году по приказу князя Потемкина для охраны императрицы была сформирована "Амазонская" рота, состоявшая исключительно из женщин. А ее возглавляла воительница в чине капитана. 

© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Гравюра, сделанная с единственной прижизненной фотографии Надежды Дуровой в возрасте 80 лет
Во времена Александра I героиня греческой революции Ласкарина Бубулина, воевавшая на море против турок, была пожалована императором в чин, ни много ни мало, адмирала Российского императорского флота. 

Была еще Александра Тихомирова, которая поступила на службу вместо умершего брата-поручика. Его звали Александр, сестру – Александрой. И они были внешне очень похожи. 

Этот новоявленный "офицер Тихомиров" воевал в кампании 1805 года против Наполеона, дослужился до чина капитана. Александра Тихомирова, она же капитан Александр Тихомиров, погиб (погибла) в 1807 году в бою. И только после смерти стало понятно, что она – женщина.

Возможно, сходство мужского и женского имен – Александр и Александра, Шура и Шурочка – впоследствии и обыграл драматург А.К. Гладков в своей пьесе "Давным-давно". 

Но вот в чем Надежда Дурова действительно была первой и единственной – так это в звании кавалера Георгиевского креста. 

А все началось с того, что у родителей не было денег на гувернантку и нянькой их дочери стал рядовой гусар Астахов. Он ходил со своей питомицей в эскадронную конюшню, сажал на лошадей, давал играть пистолетом и махать саблею.

Это воспитание пустило глубокие корни. Дурова рассказывала впоследствии: я скакала по горнице, кричала во весь голос: "Эскадрон! С места! Марш!".  Тетки мои хохотали до слез, а матушку это приводило в отчаяние…

Дурова вышла замуж лишь для того, чтобы покинуть родительский дом. Родила сына, но семейная жизнь не задалась.

В 1806 года она, переодевшись в мужской казачий костюм, ушла из дому и под именем Александра Соколова вступила рядовым из дворян в Конно-польский уланский полк. Участвовала в войне с Наполеоном.

Ее инкогнито разоблачил отец. Кавалерист-девицу пожелал видеть император Александр I. И он не только разрешил ей остаться в службе, но определил в Мариупольский гусарский полк под фамилией Александров. То есть повелел именоваться ей по своему имени. Это в те времена означало монаршее благоволение. Император же вручил ей солдатский Георгиевский крест за спасение раненого офицера.

Потом Дурова участвовала в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах, была некоторое время адъютантом Кутузова. 

© РИА Новости / О. Листопадов
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Портрет Д.В.Давыдова
Слухи о том, что в рядах русской армии сражается женщина, конечно, ходили. Но так, больше баснословные. Знаменитый партизан Денис Васильевич Давыдов рассказывал позднее Пушкину: "Дурову я знал потому, что я с ней сражался в арьергарде во все время отступления нашего от Немана до Бородина. Я помню, тогда поговаривали, что Александров – женщина, но так, слегка. Она очень уединена была и избегала общества, столько, сколько можно избежать его на биваках".

Дурова, вернее штаб-ротмистр Александров, вышла (вышел) в отставку в 1816 году. Написала знаменитые "Записки". В их издании активное участие принял сам Пушкин.

Дурова завещала называть себя при отпевании Александром Андреевичем Александровым, именем, под которым прожила большую часть жизни. И вконец запутавшийся священник в панихиде именовал ее то рабой Божией Надеждой, то рабом Божиим Александром…

Дурову хоронили с воинскими почестями. Перед гробом офицер нес на бархатной подушке ее Георгиевский крест. 

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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