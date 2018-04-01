Нашло Косово на камень. Сербы больше не хотят уступать

Политика ЕС в Косово с формулировкой "только нашим" ни к чему не привела. Косовские сербы окончательно поняли, что только они сами в ответе за свою судьбу.

Время компромиссов в Косово, похоже, заканчивается. Процесс примирения в крае албанцев с сербами, затеянный ЕС, ни к чему разумному не привел. Чашу терпения косовских сербов переполнила провокация против директора канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурича. Чиновник в ранге министра приехал в Косовску Митровицу на заседание "круглого стола", посвященного косовской проблематике. Однако через некоторое время после начала встречи в помещение ворвался косовский спецназ и задержал Джурича. Была проведена показательная операция с применением светошумовых гранат, слезоточивого газа и приемов рукопашного боя. 32 человека пострадали. Джурича увезли в столицу Косово – Приштину, после краткой судебной процедуры он был выдворен из края с формулировкой "за нелегальное пересечение границы".

Вокруг границ и тлеет конфликт в регионе, то разгораясь, то затихая. Белград, естественно, продолжает считать границы Косово административными. Приштина – государственными со всеми вытекающими последствиями. Сейчас режим пересечения границы регулируется Соглашением о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенным в апреле 2013 года при непосредственном участии ЕС. Позже к нему был присоединен еще один важный документ – Соглашение о Сообществе сербских общин (ССО).

Собственно, ССО и является камнем преткновения. Ведь согласно упомянутому соглашению Сообщество должно обладать собственной символикой, полномочиями в местном самоуправлении и другими атрибутами автономии. Но самое главное – ССО должно было получить границы: в него войдет десять муниципалитетов, населенных преимущественно сербами. В настоящее время в Косово проживает около 100 тысяч сербов, главным образом на севере края.

Ради ССО Сербия и косовские сербы пошли на большие уступки. Дело дошло до того, что партия сербского нацменьшинства "Сербский список" по итогам прошедших в Косове парламентских выборов в сентябре 2017 года поддержала коалицию бывших албанских полевых командиров Освободительной армии Косово (ОАК) в обмен на три министерских поста и, конечно, на перспективу создания ССО. Но даже столь значительные уступки ни к чему не привели. Соглашение о ССО так и не было ратифицировано косовским парламентом. Затем произошло "показательное" убийство одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича в Косовской Митровице. Причем до сих пор косовские власти так и не раскрыли это преступление с формулировкой – "улик не найдено".

И вот теперь скандал с Марко Джуричем. Примечательно, что задерживать его косовский спецназ прибыл в сопровождении двух автомобилей миссии ЕС по верховенству закона EULEX. Такие "жесты" ясно показывают, кто и кого поддерживает в этом затяжном этническом конфликте.

После инцидента в Косовской Митровице партия "Сербский список" объявила, что выйдет из правящей коалиции самопровозглашенной республики Косово , а десять муниципалитетов с преимущественно сербским населением сформируют Сообщество сербских общин в крае. Официальный Белград уже поддержал это решение.

Во что выльется фактическое формирование ССО – еще неизвестно. Но судя по всему, терпение у косовских сербов закончилось. Политика компромиссов и уступок не помогла, равно как и политика ЕС в Косово.

Автор Сергей Осипов, радио Sputnik

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