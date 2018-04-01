Украина вступает в американскую пятилетку: чувак, #этоденьги!..

В Агентстве США по международному развитию (USAID) обеспокоились состоянием украинской журналистики. Американских экспертов многое настораживает: и очевидный рост проплаченных материалов (то, что на жаргоне называется "джинса"), и падение доверия населения к незалежным СМИ. А главное – их слабое сопротивление российскому влиянию. В итоге постановили: вынуть из своего, американского кармана $35 млн и потратить их на пятилетнюю программу повышения профессионализма в журналистской среде Украины.
Учеба предстоит нелегкая, судя по тексту образовательной программы, разработанной для украинцев и проанализированной телеканалом RT. Во-первых, спецов обескураживает низкое качество украинских журналистских материалов. Среди примет прямой профнепригодности указаны, например, такие: журналисты не отличают факт от мнения, не проверяют подлинность сказанного, копируют чужой контент (воруют, попросту говоря). Вторая претензия – низкая общая медиаграмотность, из-за чего и сами журналисты, и их аудитория подвержены высокому "враждебному влиянию Кремля". (В этом пункте косвенно признается, что "в Кремле" с медиаграмотностью все в порядке!).
То есть вся эта петрушка на $35 млн затеяна с одним и даже не завуалированным намерением: противостоять "пагубности" России. Если бы не Россия, к которой значительное число украинцев все еще относится с доверием и интересом (в том числе и к российскому телерадиоконтенту), то плевали бы американцы на непрофессионализм украинских журналистов с заокеанской колокольни. Они ведь "пятилетку" свою придумали не из любви к Украине, а из ненависти к России.
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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