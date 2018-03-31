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Единства нет: коллективная Европа не пошла на поводу у Лондона и Вашингтона

14:0031.03.2018
(обновлено: 14:09 31.03.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкФлаг у здания представительства Европейского Союза в МосквеФлаг у здания представительства Европейского Союза в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В общее безумие с высылкой российских дипломатов впал далеко не весь западный мир. Хотя втягивали туда всех чуть ли не силком. Движение "отказников" в разных точках мира готова возглавить Австрия.

Так называемое "дело Скрипалей", несмотря на титанические усилия Великобритании и союзнических ей США, так и не стало точкой бифуркации, за которой, как планировалось, последует окончательное и абсолютно реальное, а не показное сплочение западного мира перед лицом "российской агрессии". Слишком оно – это дело – "стремное", как говорят в молодежной среде. То есть шитое белыми нитками. И никаких российских "ушей" из него не торчит, сколько бы красочных презентаций Лондон не подготовил. В коллективное безумие по высылке российских дипломатов впали далеко не все. Хотя втягивали чуть ли не силком. Да и некоторые из тех, кто как бы впали, сделали это сугубо по практическим соображениям, из чисто формальной солидарности. Та же Германия одновременно с отправкой нескольких представителей российского дипкорпуса домой подписала все документы на строительство "Северного потока-2". 

Здание парламента Австрии на улице Рингштрассе в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мнение: посол Британии пытался "ввести наркотик в Вену"
Но самую яркую и одновременно разумную позицию заняла Австрия: бесспорно, одна из ключевых стран западного мира. В Вене прямо заявили о давлении Лондона и попытках заставить австрийскую сторону "ответить" России за Скрипалей. По словам главы австрийского МИД Карин Кнайсль, это пытался сделать британский посол. И не нашел никакого понимания. Более того, в Вене не понравилась такая настойчивость, граничащая с моральным насилием. Пришлось еще раз напоминать о том, что Австрия вступала в Евросоюз в 1995 году как государство с нейтральным статусом. И этого статуса она последовательно придерживается, сколько бы усилий ни прилагалось с расчетом на ее затягивание в один из идеологических лагерей – антироссийский. В Вене говорят одну простую ключевую вещь: ничего со Скрипалями не доказано, а потому мы не будем в числе тех, кто впал в откровенный психоз. И национальные меры в отношении Москвы исключены. 

Недавно, еще до эпопеи с Солсбери, австрийский канцлер Себастьян Курц – молодой и перспективный политик – нанес свой первый визит за пределами ЕС в Москву. Он заявил, что намерен добиться восстановления взаимовыгодного сотрудничества между Российской Федерацией и Европой, мир в которой, по его словам, "возможен только с Россией, а не против России". Святые слова, неоднократно доказанные ее же – Европы – историей. В Москве Курц также подчеркнул, что намерен повысить престиж и значение нейтральной Австрии как посредника между Востоком и Западом. И, надо сказать, это не только заявления. Австрия уже выразила готовность выступить посредником между Лондоном и Москвой в сложившихся сколь драматичных, столь и абсурдных обстоятельствах. В Кремле, кстати, уже отреагировали не это предложение, назвав его востребованным. 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Не верю". Лондонский "спектакль" понравился в ЕС далеко не всем
Карин Кнайсль говорит совершенно логичные вещи: ограничение дипломатического присутствия России в Австрии сделает, как она выразилась, важнейший диалог на площадке ОБСЕ совершенно невозможным. А именно в Вене, как известно, расположена штаб-квартира этой организации. Вашингтону бы поучиться подобной взвешенности в контексте абсолютно хамской высылки российских дипломатов из ООН, офис которой базируется в Нью-Йорке. Глава австрийского МИД также напомнила, к каким негативным последствиям привел разрыв дипотношений между США и Ираном в 1980 году. 

Австрия, по сути, возглавила движение "отказников" в разных точках мира. Таких стран немало: это и Сербия, и Словакия, и Греция, и Турция, и Израиль, и Новая Зеландия, и многие другие.  Вашингтону и Лондону очень бы хотелось заполучить их в свою компанию, чтобы выстроить широкий антироссийский фронт со стоящими на передовой прямым строем послушными солдатами. Но влияние США и Соединенного Королевства не беспредельно, и это факт новейшей истории. А значит, многополярный мир, про который сказано избыточно много громких слов, нас все-таки в той или иной степени уже окружает.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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