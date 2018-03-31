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Пирамида, которую построил Маск. Новый стартап миллиардера

10:0031.03.2018
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© AFP 2018 / Peter ParksПредприниматель и основатель SpaceX Илон МаскПредприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
© AFP 2018 / Peter Parks
Не успела отшуметь история с огнеметами против зомби, как на смену ей пришла другая, не менее экстравагантная. Главное, что на все фантастические затеи дают Илону Маску деньги. Интересно, почему?

Основатель Tesla и SpaсeX решил занять себя… кубиками. По словам Илона Маска, производить их будут из породы, полученной при прокладке тоннелей для подземного транспорта. На эти работы нужны немалые деньги. Их-то Маск и рассчитывает выручить, продавая кирпичи, сделанные как кубики Lego, но в реальном масштабе. Из гигантского конструктора можно без скрепляющего материала собирать здания, памятники, все, что душе угодно. Причем все созданные шедевры выдержат сейсмические нагрузки Калифорнии – пообещал Маск, заманивая таким образом будущих зодчих в свой проект. Первый набор "мега Lego" будет посвящен Древнему Египту. Отличная идея, можно сказать, безотходное производство, да и еще и на привлеченные деньги. 

Cтарт ракеты-носителя Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал
© РИА Новости / SpaceX Flickr
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Эксперт: запуск Falcon Heavy – это успех, пусть и не совсем абсолютный
Каждый раз после очередного предложения Маска с новой силой разгораются споры о том, кто же он на самом деле? Бизнес-гений или авантюрист? Наверное, и то, и другое, поскольку, создавая что-то новое, всегда рискуешь. 

Скептики, правда, предрекают Маску плохой финал, мол, его успех – всего лишь большой мыльный пузырь, и он когда-нибудь лопнет. Особенно достается его компании Tesla, производящей электромобили. Фирма работает в убыток. Да и с самими машинами не все в порядке. Буквально на днях в США произошла очередная смертельная авария с участием беспилотного автомобиля Tesla X. Он потеряла управление и врезалась в отбойник на шоссе.   

Но камни летят и в сторону других проектов. Идея создать сеть станций размером с одно парковочное место для скоростного подземного транспорта стал предметом насмешек в соцсетях.  "Илон, дружище, мы знаем, что ты живешь отличной от нашей жизнью, потому что тебе это позволяет объем кошелька, но ты, конечно, слышал об автобусной остановке…", – иронизировали пользователи.

Впрочем, Маска такая скептическая реакция, похоже, совсем не смущает. Он выдает публике идею за идеей. Одну краше другой. Достаточно вспомнить самый безопасный в мире огнемет на случай зомби-апокалипсиса. "Оружие от монстров" разошлось в считанные дни, как горячие пирожки и принесло компании Маска 10 миллионов долларов. "Это оружие гарантированно зажжет вашу вечеринку. Отлично оно подходит и для жарки орехов",  – рекламировал Маск свой товар. 

Как говорил великий комбинатор Остап Бендер, клиента надо приучить к мысли, что ему придется отдать деньги, его надо морально разоружить. Маск этими приемами пользуется блестяще. К этому хорошо добавить немного эпатажа и интриги. Как это было, например, с заявлением о проекте по созданию новой империи межгалактических средств массовой информации. Основатель Tesla и SpaсeX подал это так, что до сих пор неясно, пошутил он или сказал серьезно. Все понимают, что затея – из области фантастики, но нам же интересно, любопытство никто не отменял. А для Маска цель достигнута. О нем снова говорят. Его фамилия уже стала брендом, все, что он предлагает, попадает в СМИ, активно обсуждается в соцсетях и привлекает инвесторов. И неважно, успешный это проект или нет. 

Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск на презентации новинок автомобильного подразделения компании Tesla Motors. 17 ноября 2017
© РИА Новости / Tesla Motors
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Автоэксперт: электрофуры Tesla подойдут не для всех стран
Чем объяснить этот феномен? В России тоже был человек, которому люди с готовностью отдавали деньги. Основателю финансовой пирамиды "МММ" Сергею Мавроди в начале 90-х доверили свои кровные, по разным подсчетам, от 10 до 15 миллионов россиян. Всем им обещали огромную прибыль. Но повезло лишь немногим. Большинство осталось ни с чем. Несмотря на миллионы обманутых вкладчиков, проблемы с законом и реальные тюремные сроки основатель "МММ" сумел построить еще несколько финансовых пирамид, придумал новый проект – виртуальную фондовую биржу, а еще запустил собственную криптовалюту. И снова привлек миллионы участников, причем не только в России. 

Говорят, если есть рыбка, всегда найдется удочка, чтобы ее поймать. Особенно если на крючок насадить хорошую приманку. В придумывании этих самых приманок и Мавроди, и Маск преуспели. Вот только конец начинаний основателя "МММ" был бесславным, все его проекты лопнули. Не ждет ли такая же судьба и создателя компании Tesla? Эксперты предрекают любимому детищу Маска банкротство в ближайшие несколько месяцев. 

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik

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