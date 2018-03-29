Запрещенный прием, или Почему США не выдают визы российским спортсменам

Сборная России по вольной борьбе рискует пропустить Кубок мира, который стартует 5 апреля в американском штате Айова. Спортсменам и тренерам попросту не выдают въездные визы. В посольстве США в Москве объяснили это большой очередью на собеседование. По словам главы дипмиссии Джона Хантсмана, консульский центр испытывает нехватку сотрудников. За визами россиянам предложили обратиться в американское диппредставительство в Армении.
На ситуацию отреагировали и в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала невыдачу виз "открытой дискриминацией". "Расцениваем действия США как очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях", – заявила она.
Безусловно, схватки с участием российских вольников должны были стать украшением Кубка мира. Ведь сборная России – это одна из сильнейших команд планеты. В ее составе – олимпийский чемпион Рио-2016 в весовой категории до 65 кг Сослан Рамонов. Всего же на Играх в Бразилии россияне завоевали 9 наград, в том числе 4 золотых.
Автор Евгения Красилова, радио Sputnik
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