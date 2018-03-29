В Киеве захотели "договориться" о дружбе с Москвой. С чего бы?

Старый договор о дружбе с Россией Украине не нравится. Поэтому она хочет его отменить. Но не раздружиться совсем, а подписать новый. Интересно, какая она, эта украинская дружба…

"Они сами не понимают, чего они хочут" – такими словами из известного советского фильма (возможно, на Украине декоммунизированного) хочется порой описать поведение Киева.

МИД страны занимается тем, что старательно – наверное, на мелкие клочки – рвет договор о дружбе с Россией. И как только он закончит с этим увлекательным занятием, предлагает подписать новый. Бумага не краснеет, а чиновникам нужно чем-то заниматься. Они хотят подписать соглашение "на новых основаниях", потому что реалии 90-х уже устарели.

Интересно, как они планируют все это провернуть, если поезда не ходят, самолеты не летают, а любые контакты с Россией расцениваются на Украине практически как измена родине. Думаю, не поймет там радикально настроенная часть общества, как вообще слова "Россия" и "дружба" можно употребить в одном предложении. Ведь в создание образа России как "агрессора" и "злейшего врага" вложено много сил и денег – и вот так перечеркивать все какой-то "дружбой"?

Вот и президент Петр Порошенко создал интересный фон для заключения новых договоров – назвал ключевым вызовом для страны "войну" с Россией. Договор о дружбе, на каких бы условиях он ни был подписан, означает прекращение войны, пусть она и существует только в украинской реальности. А этого Киев никак не может себе позволить – вокруг этого строится вся новостная повестка, "сплачивается" нация.

Впрочем, даже интересно посмотреть, как выглядит дружба с Россией в понимании нынешней Украины. Наверняка этот документ, если он будет создан, будет представлять собой список того, в чем Россия виновата, и того, что она должна сделать, чтобы искупить свою вину за то, что вообще существует.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik