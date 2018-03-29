В Киеве захотели "договориться" о дружбе с Москвой. С чего бы?

"Они сами не понимают, чего они хочут" – такими словами из известного советского фильма (возможно, на Украине декоммунизированного) хочется порой описать поведение Киева.
МИД страны занимается тем, что старательно – наверное, на мелкие клочки – рвет договор о дружбе с Россией. И как только он закончит с этим увлекательным занятием, предлагает подписать новый. Бумага не краснеет, а чиновникам нужно чем-то заниматься. Они хотят подписать соглашение "на новых основаниях", потому что реалии 90-х уже устарели.
Вот и президент Петр Порошенко создал интересный фон для заключения новых договоров – назвал ключевым вызовом для страны "войну" с Россией. Договор о дружбе, на каких бы условиях он ни был подписан, означает прекращение войны, пусть она и существует только в украинской реальности. А этого Киев никак не может себе позволить – вокруг этого строится вся новостная повестка, "сплачивается" нация.
Впрочем, даже интересно посмотреть, как выглядит дружба с Россией в понимании нынешней Украины. Наверняка этот документ, если он будет создан, будет представлять собой список того, в чем Россия виновата, и того, что она должна сделать, чтобы искупить свою вину за то, что вообще существует.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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