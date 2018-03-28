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Красавица и "чудовище", или Как Хезер Науэрт Россию "расколдовала"

17:3828.03.2018
(обновлено: 17:40 28.03.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкФлаги России и США на здании американского посольства в МосквеФлаги России и США на здании американского посольства в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Может быть, об этом и не стоило упоминать вовсе. После всего, что они нам сказали, очередное хамство едва ли заслуживало отдельного внимания. Но тут особый случай.

"Империя зла" уже была. Спасибо Рейгану. "Красным пауком" еще фашисты обозвали. Исчадие ада? Банально. Чужой? Киношно. Ктулху? Мифично. Чудовище из морских глубин… Длинно. Зато – прямое попадание в анналы. Так Россию еще никто не называл. Кто же так назовет одну седьмую часть суши? Вряд ли лицо и рот госдепартамента Хезер Науэрт перед тем, как выйти на очередной брифинг, перебирала в своей голове варианты оскорблений. Чтобы поизысканней да покреативней. Вероятно, она вообще никого не хотела обидеть. Просто собиралась по устоявшейся в их ведомстве традиции свалить два раза: вначале все на Москву, а затем самой.  

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Чудище морское: в Госдепе "нарисовали" образ для России
Но тут "убийца спикеров Госдепа" Мэтью Ли ехидно поинтересовался, а станут ли безопаснее ноябрьские выборы в конгресс США после высылки еще 60 российских дипломатов. Нет, – последовал ответ. "У России длинные руки, у России много щупалец", – расшифровала сама себя Науэрт. А когда удивленный журналист, слышавший в этих стенах всякое, но, тем не менее, не поверивший своим ушам, переспросил про "руки и щупальца", Хезер не оставила сомнений: Россия – это "чудовище из морских глубин".  

Может быть, об этом и не стоило упоминать вовсе. После всего, что они нам сказали, очередное хамство едва ли заслуживало отдельного внимания. Но и тут особый случай. Получается же, что после всего, что они нам сказали и, тем более, сделали, они все равно нас боятся. Конечно, демонизируют. Само собой, во все свои легкие и во все тяжкие раздувают нашу угрозу. Но боятся. Это – к психотерапевту не ходи. Сходи в библиотеку и возьми томик афоризмов. "Оскорбления – это обычные доводы тех, кто не прав". Жан-Жак Руссо. Только Госдепу лучше про него не рассказывать, а то его тоже назовут "агентом Кремля" и вышлют за подрыв американской демократии.  

А у нее, у демократии, сейчас не подрыв, а отрыв. От приличий – это как минимум. Однако слышать подобные вещи от дипломата так же дико, как и отборную ругань от монашки. Впрочем, Науэрт в монастырь не собирается. В Госдеп тоже не стремилась, пока Трамп не позвал. Она просто не стала исключением. А зачем? Сейчас можно. Сейчас на Западе по отношению к России такая "свобода слова", какую у нас даже на сленге себе не позволяют. Дипломатичным и вежливым быть не модно – хорошо, если просто не заметят. Хуже, если засмеют и выгонят с позором и улюлюканьем.  

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт во время брифинга
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Политолог рассказал об истории "чудовищного" образа России на Западе
Хотя сравнение России с монстром из бездны гораздо сильнее прозвучало бы из уст "милашки" Терезы Мэй. Впрочем, и у Хезер вышло, как они любят. Как в сказке. Красавица и "чудовище". Злая британская ведьма превратила государство Российское в чудовище, а словоохотливая американская красавица, пусть и не поцелуем, но тоже, так сказать, орально его расколдовала. "Оскорбление – это клевета в сокращенном виде". Артур Шопенгауэр. Только Госдепу лучше и об этом не говорить, а то и Шопенгауэра отправят вслед за Руссо.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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