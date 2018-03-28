Не стало Олега Анофриева

В Москве на 88-м году жизни скончался актер театра и кино, автор песен и певец Олег Анофриев. Его прекрасный голос в России и в Советском Союзе знали абсолютно все, этот голос радовал и согревал.

"Я не считаю актерство профессией, артист – это артистизм во всем". Так говорил Олег Анофриев. 28 марта популярный актер, исполнитель и автор песен в десятках советских фильмах и мультфильмах, народный артист России Олег Анофриев ушел из жизни. Ему было 87 лет.

Он умер в своей родной Москве. Где в молодости учился в Школе-студии МХАТ, потом работал в Центральном детском театре, в Театре имени Маяковского и в Театре имени Моссовета – тогда, когда его партнерами по труппе были великие Фаина Раневская и Ростислав Плятт, о которых он оставил замечательные воспоминания в мемуарах "Солдат и балерина".

Дольше всего Олег Анофриев прослужил в московском Театре-студии киноактера, где был и главным режиссером, и где шел его целиком авторский моноспектакль "Тебе одной и об одной тебе": его очень любила публика.

Олег Анофриев был востребован и кинорежиссерами. Многим памятна одна из его первых ролей: в фильме 50-х годов "За витриной универмага" Анофриев сыграл комсорга отдела готового платья. Но лучше из ранних киноработ Анофриева помнится жизнерадостный и поющий молодой врач Владька Карпов в фильме по повести Сергея Аксенова "Коллеги".

О себе Олег Анофриев говорил: "Я был готовенький от природы эстрадный артист". Наверное, это правда так и было. Его прекрасный голос – то задушевный, то с высокой металлической ноткой, то убаюкивающий, то веселящий – стал украшением для многих экранных героев. Он создал нужную атмосферу в фильме "Земля Санникова" песней "Есть только миг между прошлым и будущим…"; он врезался в память едва ли не больше, чем фильм, когда звучал в картине "Путь к причалу" в "Песне о друге": "Если радость на всех одна, то и печаль одна…" И, конечно, этот голос отлично знали все советские дети, потому он им пел в передаче "Спокойной ночи, малыши", потому что голосом Анофриева пели "Черепаха и Львенок". И, разумеется, все персонажи – и люди, и животные – в суперпопулярном мультфильме "Бременские музыканты".

В пении Олега Анофриева раскрывался неповторимый дар перевоплощения, которым артист обладал в полной мере. Он радовал и согревал – радует и согревает и теперь.

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