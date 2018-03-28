РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Наглядный урок. ФРГ дала ясный ответ врагам "Северного потока-2"

16:2428.03.2018
(обновлено: 16:25 28.03.2018)
01390
© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtПогрузка труб для строительства газопровода Северный поток - 2 в порту Мукран, ГерманияПогрузка труб для строительства газопровода Северный поток - 2 в порту Мукран, Германия
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Германия выдала все разрешения на строительство нового газопровода из России. Таким образом Берлин заверил других европейцев, что проекту быть, а Вашингтону подал ясный сигнал, что не даст в обиду свой бизнес.

Случилось то, о чем много говорили, но в чем особо и не сомневались. Германия выдала все разрешения для строительства на своей территории "Северного потока-2". Таким образом, компания-оператор Nord Stream 2 AG получила все необходимые документы для строительства как сухопутного, так и морского отрезков германской части трубопровода общей протяженностью 85 км. 

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 недалеко от порта Мукран, Германия
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
"Бизнес идет своим чередом". Эксперт о решении ФРГ по "Северному потоку-2"
По сути, решение Берлина – это сигнал остальным странам Евросоюза, что в этой истории (как, впрочем, и во всех других) немцы в первую очередь намерены руководствоваться своими ясно сформулированными интересами, а не некими туманными идеологемами. Иными словами, Германии для дальнейшего развития ее промышленности и энергетики нужен природный газ – причем от надежного поставщика и по конкурентоспособной цене – и Германия этот газ будет покупать. А те страны, которым далеко до германского уровня, могут, если хотят, писать письма и составлять петиции против. Объясняя это теми самыми туманными доводами "энергетической независимости" от России и чем угодно еще. Потому что в Польше и уж тем более в Прибалтике промышленность может без дополнительных энергоносителей и обойтись – ни к чему они там. А вот Германии  они пригодятся. Да, и кстати: прости, Киев, но дальше по газовым делам договаривайся с Москвой сам. Если еще вы там на Украине не разучились вообще с кем-то договариваться. А если разучились – учитесь.         

Сейчас важное решение должны принимать власти Дании, в территориальных водах которой также пройдет "Северный поток-2". Остальные страны, которые так или иначе затрагивает проект – это Финляндия, Швеция и Россия. С Москвой, понятное дело, проблем у оператора проекта не возникнет. В ближайшие месяцы все документы будут у Nord Stream 2 AG на руках. Проблем с разрешениями от других стран, скорее всего, тоже не будет – особенно после того, как своими решениями по газопроводу Берлин фактически заверил других европейцев, что проекту быть.  

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 в порту Мукран, Германия
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Мнение: "Северный поток-2" будет построен, несмотря на истерику недовольных
Впрочем, как отмечают эксперты, на этом борьба вокруг "Северного потока-2", скорее всего, не закончится. США, которые надеются урвать немалый кусок европейского газового рынка для своего СПГ, ранее не исключили введения санкций против всех участников проекта. Чем, похоже, не столько напугали, сколько разозлили немцев. Поэтому разрешение на строительство немецкого участка газопровода можно воспринимать еще и как сигнал заокеанским партнерам: что Берлин не даст в обиду своих промышленников  в угоду давлению со стороны промышленников чужих.  

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена