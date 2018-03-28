Наглядный урок. ФРГ дала ясный ответ врагам "Северного потока-2"

Германия выдала все разрешения на строительство нового газопровода из России. Таким образом Берлин заверил других европейцев, что проекту быть, а Вашингтону подал ясный сигнал, что не даст в обиду свой бизнес.

Случилось то, о чем много говорили, но в чем особо и не сомневались. Германия выдала все разрешения для строительства на своей территории "Северного потока-2". Таким образом, компания-оператор Nord Stream 2 AG получила все необходимые документы для строительства как сухопутного, так и морского отрезков германской части трубопровода общей протяженностью 85 км.

По сути, решение Берлина – это сигнал остальным странам Евросоюза, что в этой истории (как, впрочем, и во всех других) немцы в первую очередь намерены руководствоваться своими ясно сформулированными интересами, а не некими туманными идеологемами. Иными словами, Германии для дальнейшего развития ее промышленности и энергетики нужен природный газ – причем от надежного поставщика и по конкурентоспособной цене – и Германия этот газ будет покупать. А те страны, которым далеко до германского уровня, могут, если хотят, писать письма и составлять петиции против. Объясняя это теми самыми туманными доводами "энергетической независимости" от России и чем угодно еще. Потому что в Польше и уж тем более в Прибалтике промышленность может без дополнительных энергоносителей и обойтись – ни к чему они там. А вот Германии они пригодятся. Да, и кстати: прости, Киев, но дальше по газовым делам договаривайся с Москвой сам. Если еще вы там на Украине не разучились вообще с кем-то договариваться. А если разучились – учитесь.

Сейчас важное решение должны принимать власти Дании, в территориальных водах которой также пройдет "Северный поток-2". Остальные страны, которые так или иначе затрагивает проект – это Финляндия, Швеция и Россия. С Москвой, понятное дело, проблем у оператора проекта не возникнет. В ближайшие месяцы все документы будут у Nord Stream 2 AG на руках. Проблем с разрешениями от других стран, скорее всего, тоже не будет – особенно после того, как своими решениями по газопроводу Берлин фактически заверил других европейцев, что проекту быть.

Впрочем, как отмечают эксперты, на этом борьба вокруг "Северного потока-2", скорее всего, не закончится. США, которые надеются урвать немалый кусок европейского газового рынка для своего СПГ, ранее не исключили введения санкций против всех участников проекта. Чем, похоже, не столько напугали, сколько разозлили немцев. Поэтому разрешение на строительство немецкого участка газопровода можно воспринимать еще и как сигнал заокеанским партнерам: что Берлин не даст в обиду своих промышленников в угоду давлению со стороны промышленников чужих.

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.