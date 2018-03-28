"Убытки есть". В Киеве оценили свои страдания от моста в Крым

Искаженная реальность, в которой живут украинские власти, приносит им финансовые убытки. В министерстве инфраструктуры Украины посчитали, сколько они теряют от того, что Россия строит мост в Крым.

Украина теряет десятки миллионов гривен – и опять из-за России. Она, видите ли, строит в своей стране мост из одного региона в другой. Не согласовав это с Киевом!

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян , который и озвучил убытки, просто в шоке от такой наглости. Это, кстати, тот же самый человек, который в конце прошлого года подсчитывал убытки Украины от прекращения железнодорожного сообщения с Россией – они, по его мнению, составят одну гривну . Так расчетливый министр отреагировал на открытие участка российской железной дороги в обход Украины. Омеляну это очень понравилось, потому что, по его словам, российские поезда должны "ездить где угодно, кроме Украины".

Только не по новому мосту, видимо. Потому что тут уже Киев столкнется с куда более существенным убытком. Как именно они считают, откуда берут эти суммы – не очень ясно. Впрочем, и не очень важно. Ведь в существование моста на Украине в Киеве еще совсем недавно не верили и утверждали, что построить его невозможно в принципе. А россияне и так перемещаются по своей стране, не заезжая на Украину, так что ее это, вроде, и не касается вовсе.

Но удивительное рядом. Обнаружилось, что очень даже касается – в силу специфичного восприятия мира паном Омеляном. Например, он уверен, что и Крым, и Кубань – это все Украина, а значит, и дорога, по его убеждениям, идет с Украины на Украину. Тогда вообще непонятно, откуда паника. Если украинский министр инфраструктуры продолжит жить в своих мечтах, то получится, что Россия на свои деньги построила мост в его стране. Ну разве не прекрасно? Как и обладание фантомными регионами: они развиваются, обзаводятся современной инфраструктурой и вообще живут полной жизнью. Причем без всякого беспокойства для украинского бюджета.

Почему бы тогда не замахнуться еще на какие-нибудь российские регионы, желательно побогаче? Или, скажем, на западных соседей Украины? Может, там тоже что-то хорошее строят? Да что уж – Канада явно всегда была украинской: вон там сколько товарищей в вышиванках. А можно объявить украинским вообще все: и Землю, и Солнце, и Луну – докуда хватит фантазии. От этого, как и от заявлений про Крым и Кубань, ничего не изменится. Но, может, впечатлительным особам на Украине станет от этого немного легче.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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