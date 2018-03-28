"Убытки есть". В Киеве оценили свои страдания от моста в Крым

Украина теряет десятки миллионов гривен – и опять из-за России. Она, видите ли, строит в своей стране мост из одного региона в другой. Не согласовав это с Киевом!
Только не по новому мосту, видимо. Потому что тут уже Киев столкнется с куда более существенным убытком. Как именно они считают, откуда берут эти суммы – не очень ясно. Впрочем, и не очень важно. Ведь в существование моста на Украине в Киеве еще совсем недавно не верили и утверждали, что построить его невозможно в принципе. А россияне и так перемещаются по своей стране, не заезжая на Украину, так что ее это, вроде, и не касается вовсе.
Но удивительное рядом. Обнаружилось, что очень даже касается – в силу специфичного восприятия мира паном Омеляном. Например, он уверен, что и Крым, и Кубань – это все Украина, а значит, и дорога, по его убеждениям, идет с Украины на Украину. Тогда вообще непонятно, откуда паника. Если украинский министр инфраструктуры продолжит жить в своих мечтах, то получится, что Россия на свои деньги построила мост в его стране. Ну разве не прекрасно? Как и обладание фантомными регионами: они развиваются, обзаводятся современной инфраструктурой и вообще живут полной жизнью. Причем без всякого беспокойства для украинского бюджета.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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