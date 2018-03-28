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Чудище морское: в Госдепе "нарисовали" образ для России

14:2628.03.2018
(обновлено: 14:36 28.03.2018)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в ВашингтонеЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Кто-то еще помнит о хтоническом чудовище Ктулху, которое в глубинах океана терпеливо ждет момента, чтобы всех погубить? В Госдепе США помнят. И они знают, чьим приказам повинуется Ктулху. Ну, вы поняли.

Одно время мы, журналисты, очень скучали по Джен Псаки. Ее жутко не хватало, она стала почти родной со всеми своими знаменитыми ляпами и вопиющей некомпетентностью. В абсурд, зарождавшийся несколько лет назад и пришедший нынче к своей наивысшей точке, она вносила особую пикантность. Изюминку. Перчинку. Ее комментарии ждали с нетерпением. После Псаки, конечно, рупорами Белого дома и Госдепа побывало немало людей. Порой более или менее адекватных, порой откровенно причудливых. Но дело легендарной Джен, конечно, живо и процветает. Его продолжают, что примечательно, не только разного рода пресс-секретари и официальные представители, а самые что ни на есть главы государств и высшие правительственные чиновники. 

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт во время брифинга
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Политолог рассказал об истории "чудовищного" образа России на Западе
Впрочем, и официальные представители продолжают вносить свою весомую лепту – в зависимости от степени таланта – в сегодняшний сюрреализм и деградацию международной политики. Вот, например, "лицо" Госдепартамента, очаровательная Хезер Науэрт. Она уже много чего наговорила (так и хочется сказать – нагородила). Но последняя тирада претендует на эдакий рекорд разговорного жанра. Ораторского искусства, если угодно. У России, по словам Науэрт, "много щупалец" и вообще она – "чудовище из морских глубин". Речь, понятное дело, о вмешательстве Москвы в выборы и вообще в американские дела. И в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Надо сказать, это почти в новинку: прибегать к ярким эмоциональным образам с литературно-мифологическим налетом. Ну и правда, все давно смертельно устали от набивших оскомину стандартных речевых оборотов: "российская агрессия", "агрессивные планы Москвы" и далее по списку. Теперь вот внесена "живинка". 

Сразу вспоминается лохнесское чудовище, библейский Левиафан, древнегреческие Сцилла и Харибда, не считая сказок разных народов с их жуткими морскими монстрами. Судя по всему, Хезер Науэрт весьма образованный, эрудированный человек с большим багажом знаний, развитой фантазией и склонностью к креативу. И это, вероятно, не шутка, как может показаться с первого взгляда. Как и само высказывание этой уважаемой госпожи только поначалу кажется блажью и детским садом на выезде. Хотя, скорее всего, дело все-таки не в интеллектуальных и в целом личных способностях представителя Госдепа, а в полученной сверху установке.  

Вашингтонские политические энтузиасты последовательно и активно формируют резко негативный имидж России в надежде прилепить к ней ярлык "страны-изгоя". Для этого хороши все способы: прежде всего, бесконечные обвинения на официальном и неофициальном уровнях во всех смертных грехах: преступлениях в Сирии, агрессии против Украины, подрыве единства Запада, вмешательстве во внутренние дела других государств, поставках оружия и иной поддержке экстремистов, коррупции в высших эшелонах власти, экономических диверсиях и бог весть в чем еще. Но, как показывает практика, мировое сообщество уже выработало иммунитет против такого рода тотального поклепа и реагирует на очередные обвинения и вбросы не очень-то бурно, если не сказать пассивно. 

Похоже, в этой связи запущен следующий этап в большом антироссийском проекте – подключение неких подсознательных механизмов массовой аудитории, которой необходимо навязать устойчивый образ России как глобального зла. Это ведь можно делать и на уровне "подкорки", бесконечно сравнивая ее и ее лидеров со всякого рода чудовищами и тиранами. В результате должен выработаться устойчивый ассоциативный ряд. Модель, кстати, не новая. Она применялась, к примеру, в антисоветской агитации времен нацистской Германии. Тогда красноармейцы, например, изображались в виде пауков, душащих земной шар в объятиях.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис проводит пресс-конференцию в Брюсселе, Бельгия. 9 ноября 2017
© AFP 2018 / John Thys
"Мэттису дали команду". Эксперт о словах главы Пентагона по "делу Скрипаля"
Впрочем, и Москва в долгу не оставалась. Многие помнят плакаты с малосимпатичными пузатыми господами в цилиндрах с изображенными на них флагами недружественных держав, которые перекраивают мир, словно пирог с помощью ужасного вида ножей. И такого рода плакатное творчество, зачастую очень талантливое по исполнению, было массовым: и там, и здесь. Казалось бы, на дворе – просвещенный ХХ век, но технология работала на бытовом уровне. 

И вот Вашингтон решил вынуть этот рудимент холодной войны из пыльного мешка, даже не модифицировав. Если и в этот раз столь бесхитростная пропаганда принесет свои плоды, придется признать: человечество, несмотря на засилие гаджетов, информации и мегапродвинутых технологий в своем развитии застыло на мертвой точке. 

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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