Чудище морское: в Госдепе "нарисовали" образ для России

Одно время мы, журналисты, очень скучали по Джен Псаки. Ее жутко не хватало, она стала почти родной со всеми своими знаменитыми ляпами и вопиющей некомпетентностью. В абсурд, зарождавшийся несколько лет назад и пришедший нынче к своей наивысшей точке, она вносила особую пикантность. Изюминку. Перчинку. Ее комментарии ждали с нетерпением. После Псаки, конечно, рупорами Белого дома и Госдепа побывало немало людей. Порой более или менее адекватных, порой откровенно причудливых. Но дело легендарной Джен, конечно, живо и процветает. Его продолжают, что примечательно, не только разного рода пресс-секретари и официальные представители, а самые что ни на есть главы государств и высшие правительственные чиновники.
Сразу вспоминается лохнесское чудовище, библейский Левиафан, древнегреческие Сцилла и Харибда, не считая сказок разных народов с их жуткими морскими монстрами. Судя по всему, Хезер Науэрт весьма образованный, эрудированный человек с большим багажом знаний, развитой фантазией и склонностью к креативу. И это, вероятно, не шутка, как может показаться с первого взгляда. Как и само высказывание этой уважаемой госпожи только поначалу кажется блажью и детским садом на выезде. Хотя, скорее всего, дело все-таки не в интеллектуальных и в целом личных способностях представителя Госдепа, а в полученной сверху установке.
Вашингтонские политические энтузиасты последовательно и активно формируют резко негативный имидж России в надежде прилепить к ней ярлык "страны-изгоя". Для этого хороши все способы: прежде всего, бесконечные обвинения на официальном и неофициальном уровнях во всех смертных грехах: преступлениях в Сирии, агрессии против Украины, подрыве единства Запада, вмешательстве во внутренние дела других государств, поставках оружия и иной поддержке экстремистов, коррупции в высших эшелонах власти, экономических диверсиях и бог весть в чем еще. Но, как показывает практика, мировое сообщество уже выработало иммунитет против такого рода тотального поклепа и реагирует на очередные обвинения и вбросы не очень-то бурно, если не сказать пассивно.
Похоже, в этой связи запущен следующий этап в большом антироссийском проекте – подключение неких подсознательных механизмов массовой аудитории, которой необходимо навязать устойчивый образ России как глобального зла. Это ведь можно делать и на уровне "подкорки", бесконечно сравнивая ее и ее лидеров со всякого рода чудовищами и тиранами. В результате должен выработаться устойчивый ассоциативный ряд. Модель, кстати, не новая. Она применялась, к примеру, в антисоветской агитации времен нацистской Германии. Тогда красноармейцы, например, изображались в виде пауков, душащих земной шар в объятиях.
И вот Вашингтон решил вынуть этот рудимент холодной войны из пыльного мешка, даже не модифицировав. Если и в этот раз столь бесхитростная пропаганда принесет свои плоды, придется признать: человечество, несмотря на засилие гаджетов, информации и мегапродвинутых технологий в своем развитии застыло на мертвой точке.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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