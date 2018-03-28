Скорбь объединила русских и украинцев. Хотя и не всех

Иконы, зажженные свечи, детские игрушки – все это можно увидеть у посольства России в Киеве, у российских консульств в Одессе и Харькове.
Рядовые украинцы создавали эти трогательные мемориалы, чтобы выразить поддержку россиянам в связи с трагедией в кемеровском центре "Зимняя вишня". Приносили сотни цветов, оставляли их на земле и в решетке ограды российских учреждений. Писали записки с соболезнованиями семьям погибших. В репортаже телеканала "112 Украина" 27 марта сообщалось, что к генеральному консульству РФ в Харькове люди шли целыми семьями. Из телесюжета видно, что некоторые внимательно следили за печальными сводками из Кемерова: сколько было погибших с утра? 53. Сколько обнаружено теперь? 64.
Однако проявилась и иная реакцию на трагедию – тупая и бесчеловечная.
Живущий на Украине патологический тип по имени Евгений Вольнов выложил в открытый доступ записи собственных пранкерских звонков в кемеровские городские службы. Все были сделаны уже после объявления точного числа погибших при пожаре. Пранкер называл себя представителем то МЧС, то администрации президента России, рекомендовал разобрать импровизированный мемориал из цветов и игрушек возле "Зимней вишни" и даже "резервировал" в морге места для хранения трехсот трупов, потому что сгоревших, якобы, не десятки, а сотни.
Этот омерзительный поступок, конечно, не имел тех результатов, на который был рассчитан. А главное, он не разомкнул объятий скорби украинцев и россиян, потрясенных трагедией в Кемерове. Итог запредельно бессовестного "креатива" один: возбуждение российским Следственным комитетом уголовного дела по статье "Возбуждение ненависти или вражды". Понятно, что никаких других целей у негодяя не было.
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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