Проверка на вшивость, или Западная голь на высылку хитра

Не объяснил им только, ради чего. Сам-то набрал персон нон-грата на все случаи жизни. А союзники так и не поняли: это все-таки солидарность с Британией или борьба с русскими шпионами. Хотя тут все просто, как у доктора. Вот вам полтаблетки аспирина от головы, а половина – от живота. Не перепутайте. Но они и тут умудрились запутаться в показаниях. Глава немецкого МИД Хайко Маас сказал, что это России за то, что "не предприняла никаких усилий для поддержания расследования". Для него точно нет смысла повторять все запросы, вопросы и предложения Москвы к Лондону по "делу Скрипаля".
Даже если не считать Украину (а ее даже они не считают, поскольку Украина – это как анекдот, что любую ситуацию доведет до абсурда), то все равно получается, что голь они, потому и лишь на высылку хитры. Ведь все оказались весьма бедны душой и разумом и честью. Удивила Италия. Была же против преждевременных действий. Впрочем, она и против санкций выступает, но всегда их поддерживает. Не удивил Макрон, хоть и планировал отношения с Москвой. Но у него народ бунтует, у него теракт, у него 18 тысяч террористов по Франции бегает. Должен же он хоть кого-то выдворить.
Двенадцать стран ЕС сразу на такую солидарность не повелись. Кого-то из них еще дожмут. Ирландия поддалась сегодня. Но все равно это первый раскол в Евросоюзе с тех пор, как между нами все обострилось. И глубоко без разницы: этот стакан их корпоративного единства наполовину пуст или наполовину полон. Если он треснут – его полнота не имеет значение. А здесь, похоже, пробито дно. Нас высылают, мы высылаем. Есть все же то, в чем мы совпадаем. Но пока совпадает только это, большая перемена не предвидится.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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