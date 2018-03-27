Сербия, конечно, будет сопротивляться стремлению Запада оторвать от нее Косово. Но, судя по действиям самопровозглашенных косовских властей, они и так уже совсем оторванные.

Приштина где-то рядом. Как сербы еще раз поняли, с кем имеют дело Your browser does not support HTML5 audio

С тех пор, как Запад отколол Косово от Сербии, сколько их уже было, этих моментов Приштины. И не сказать, чтобы Белград молча сносил обиды, боясь спугнуть европерспективу. Однако в реакции своей старался проявлять сдержанность, насколько это возможно. Но не в этот раз. Если даже интеллигентный и обычно подбирающий слова президент Александр Вучич посчитал политес неуместным. После экстренного заседания Совета по национальной безопасности страны он назвал власти самопровозглашенного субъекта "бандой террористов, которых поддерживает ЕС". И это серьезней, чем просто эмоции. Поскольку с террористами переговоры не ведут.

В Белграде, впрочем, всегда знали, с кем имеют дело. Поэтому и сейчас все оформили чин по чину. О визите в расположенную на севере Косово Косовску-Митровицу директора канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурича Приштину уведомили заблаговременно. Не помогло. Его все равно обвинили в нарушении порядка пересечения границы и арестовали. А ведь он, между прочим, главный сербский переговорщик в брюссельском диалоге по статусу края. Иначе говоря, парламентер. Их даже во время войн не трогают. А тут демонстративно в кандалы – при местных сербах, чтоб знали, кто здесь хозяин.

Хотя – кто именно, если косовский спецназ провел операцию при содействии полицейской миссии Евросоюза? Местные жители попытались защитить Джурича, однако против них применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Джурича доставили в Приштину. Провели по улицам. Боевики в погонах позировали на его фоне и делали селфи, как с трофеем. Затем выдворили без права посещения. "Албанские террористы хотели показать, что у них есть сила и поддержка западных держав, и они показали и то, и другое. Спасибо им за это", – сделал вывод Вучич и пообещал ответные меры. Сербы в Митровице ждать их не стали – начали сооружать баррикады.

Вся реакция ЕС – это звонок Могерини в Белград и в Приштину. Мол, вы там это бросьте. Есть сомнения, что Запад этого хочет. Для него албанская администрация – что ложка дегтя. Всегда под рукой. И всякий раз, когда Сербия демонстрирует независимость, ей подбрасывают эту гадость, чтобы жизнь медом не казалась. Сейчас как раз такой момент. Сербы выступили против интеграции в НАТО. И это в праздничный для НАТО день начала бомбардировки Белграда. Путина уважают пуще прочих лидеров. От санкций наотрез отказываются. И даже по делу Скрипаля ни слова не произнесли. А не для того Запад создавал себе Косово, чтобы терпеть все это.

Иными словами, провокация против Джурича под прикрытием ЕС – это прямое напоминание Белграду, через что лежит его путь в Евросоюз. А если он думает, что за всеми этими выходками стоит Запад, то правильно думает. Как говорится, Приштина где-то рядом. С Брюсселем. Сербия, конечно, еще будет сопротивляться стремлению Запада оторвать от нее этот край. Но, судя по действиям автономных властей, они уже совсем оторванные.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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