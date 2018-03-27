"Не верю". Лондонский "спектакль" понравился в ЕС далеко не всем

Лишь около половины европейских стран поддержали призыв Британии о высылке российских дипломатов. Причем некоторые из них отреагировали скорее формально. Полным провалом "шоу" это не назовешь. Но и успехом – тоже.

Великобритания устроила спектакль "Дело Скрипаля" красочный, но неправдоподобный. Криков, визгов, дыма много, а толку-то. В рядах публики стройности не наблюдается, и даже в "театральном" сообществе единства нет. То тут, то там звучит известная фраза – "не верю".

Как Тереза Мэй ни старалась, а сколотить единый антироссийский "кулак" у нее не получилось. Страны ЕС собрались на оперативный саммит, выслушали британскую сторону, а потом разъехались по домам со своими мыслями и позицией. Лишь около половины стран ЕС поддержали продолжение "спектакля". Да и то некоторые поступили скорее формально, выслав одного-двух дипломатов. Так сказать, на всякий случай.

Конечно, США выступили ярко: 48 российских дипломатов подлежат высылке, закрывается генконсульство в Сиэтле, да еще должны покинуть Штаты 12 сотрудников миссии РФ при ООН. То есть Белый дом попытался всех уверить: "дело Скрипаля" – шоу верное, в режиссерах действа сомневаться не приходится.

Но не тут-то было. Австрия в лице главы МИД страны Австрии Карин Кнайссль четко дала понять: власти не будут действовать в русле политики, навязываемой Великобританией. Вена, во-первых, дождется заключения экспертов, а, во-вторых, в трудные времена нужно вести диалог, а не разрушать каналы взаимодействия.

Со схожей позицией выступила и Словакия. Причем премьер-министр страны Петер Пеллегрини прямо заявил о том, что Словакия не станет поддаваться никакому давлению и делать излишние театральные жесты.Позиция – ждать, то есть опять же шаги будут предприняты только после прояснения всех деталей в этом весьма запутанном "деле Скрипаля".

Но больше всего Великобританию, пожалуй, расстроила Новая Зеландия. Казалось бы, верная союзница, а туда же: ни на кого не посмотрела и сразу заявила – высылать российских дипломатов страна не будет. Слова премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн прозвучали чуть ли не издевкой: скрытых сотрудников разведки среди российских дипломатов не обнаружено, а потому и высылать некого. И даже пример соседки – Австралии – для Новой Зеландии вовсе не пример.

Так что трансатлантического единства создать не получилось. "Спектакль" того и гляди отменят, а режиссера попросят со сцены. Как верно заметила Карин Кнайссль – "все изменяется".

Автор Сергей Осипов, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.